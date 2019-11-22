***KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
22.11.2019 16:42
***KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [KTKVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
25/12/2018
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDKTVKA1934
Nominal Değer (TL)
100.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
22/11/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
26/11/2019
Vadesi (Gün)
32
İtfa Tarihi
24/12/2019
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800139
BIST
16:45106.211
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -594,10
|Açılış
|: 107.109
|
|Önceki Kapanış
|: 106.805
|
107.495
En Düşük
106.020
16:455,7175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0178
|Açılış
|: 5,7140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6970
|
5,7175
En Düşük
5,6924
16:456,3243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0165
|Açılış
|: 6,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3245
En Düşük
6,2977
16:45270,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 1,57
|Açılış
|: 270,09
|
|Önceki Kapanış
|: 268,52
|
270,15
En Düşük
268,08
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|39,72
|16.402.759
|% 20,00
|
|VAKFN
|2,18
|36.448.896
|% 17,20
|
|AKENR
|0,93
|70.543.737
|% 12,05
|
|KLNMA
|47,00
|4.199.861
|% 11,32
|
|SANKO
|5,54
|29.873.589
|% 11,24
|
|KLGYO
|3,01
|96.703.918
|% -11,21
|
|MGROS
|22,80
|207.382.930
|% -7,84
|
|UZERB
|1,60
|35.728
|% -6,98
|
|MSGYO
|1,62
|25.205.720
|% -5,26
|
|GARFA
|3,50
|4.622.748
|% -4,89
|
|THYAO
|13,54
|931.795.949
|% -1,53
|
|GARAN
|10,15
|254.657.357
|% -0,59
|
|PETKM
|3,72
|245.103.072
|% -0,27
|
|ASELS
|19,20
|235.995.069
|% -0,57
|
|MGROS
|22,80
|207.382.930
|% -7,84
|
|OZGYO
|1,47
|169.323.390
|% 7,30
|
|KRDMD
|2,35
|187.208.047
|% 0,43
|
|AKENR
|0,93
|70.543.737
|% 12,05
|
|EKGYO
|1,46
|108.239.088
|% -1,35
|
|THYAO
|13,54
|931.795.949
|% -1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3262
|7,3629
|% -0,11
|
|Frank
|5,7239
|5,7584
|% 0,16
|
|Riyal
|1,5195
|1,5271
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.469
|3,61
|
|Altın Gr.
|270
|270
|1,50
|
|Cumhuriyet
|1.791
|1.818
|5,00
|
|Tam
|1.784
|1.829
|6,03
|
|Yarım
|862
|885
|2,91
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,36
|
|Gümüş.Ons
|17,13
|17,15
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,01
|
|B. Petrol
|63,77
|63,77
|-0,20
|
Seans Raporu
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16:59OYAYO
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 2.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 031, 048 adet işlem
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16:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -825, 38 kaybederek (% -0.63 ) 130, 887
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16:56XU100
Endeks 106, 200 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 57 altında . İşlem hacmi 5, 665.00 milyon TL de
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16:56MARKA
Yüzde -4.72 oranında düşüşle 1.01 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 468, 182 adet işlem
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16:54MGROS
Yüzde -7.84 oranında düşüşle 22.80 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 048, 884 adet işlem