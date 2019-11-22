KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|39,72
|16.402.759
|% 20,00
|VAKFN
|2,23
|41.703.510
|% 19,89
|AKENR
|0,93
|70.624.815
|% 12,05
|KLNMA
|47,00
|4.199.861
|% 11,32
|SANKO
|5,53
|29.893.996
|% 11,04
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,3285
|7,3652
|% -0,07
|Frank
|5,7232
|5,7577
|% 0,15
|Riyal
|1,5194
|1,5270
|% 0,28
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.470
|1.470
|4,76
|Altın Gr.
|270
|270
|1,36
|Cumhuriyet
|1.791
|1.818
|5,00
|Tam
|1.783
|1.828
|4,87
|Yarım
|862
|884
|2,35
|Çeyrek
|432
|442
|1,18
|Gümüş.Ons
|17,14
|17,16
|0,03
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,01
|B. Petrol
|63,77
|63,77
|-0,20
Seans Raporu
- 17:02 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, TKFEN, PGSUS
- 17:02XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -649, 97 kaybederek (% -0.63 ) 101, 967
- 17:02 Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKFN, TKURU, MRSHL
- 17:02 PNSUT, UFUK, ESCOM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:02 MGROS, UZERB, MSGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında