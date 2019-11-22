KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|39,72
|16.402.759
|% 20,00
|VAKFN
|2,18
|36.448.896
|% 17,20
|AKENR
|0,93
|70.543.737
|% 12,05
|KLNMA
|47,00
|4.199.861
|% 11,32
|SANKO
|5,54
|29.873.589
|% 11,24
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,3262
|7,3629
|% -0,11
|Frank
|5,7239
|5,7584
|% 0,16
|Riyal
|1,5195
|1,5271
|% 0,28
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.469
|1.469
|3,61
|Altın Gr.
|270
|270
|1,50
|Cumhuriyet
|1.791
|1.818
|5,00
|Tam
|1.784
|1.829
|6,03
|Yarım
|862
|885
|2,91
|Çeyrek
|432
|442
|1,36
|Gümüş.Ons
|17,13
|17,15
|0,02
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,01
|B. Petrol
|63,77
|63,77
|-0,20
Seans Raporu
- 16:59OYAYO Yüzde -4.00 oranında düşüşle 2.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 031, 048 adet işlem
- 16:56XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -825, 38 kaybederek (% -0.63 ) 130, 887
- 16:56XU100 Endeks 106, 200 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 57 altında . İşlem hacmi 5, 665.00 milyon TL de
- 16:56MARKA Yüzde -4.72 oranında düşüşle 1.01 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 468, 182 adet işlem
- 16:54MGROS Yüzde -7.84 oranında düşüşle 22.80 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 048, 884 adet işlem