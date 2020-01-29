***KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
29.01.2020 17:08
***KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [KTKVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
13/12/2019
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDKTVK42023
Nominal Değer (TL)
75.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
29/01/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
31/01/2020
Vadesi (Gün)
91
İtfa Tarihi
29/04/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815179
BIST
17:15119.861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 58,90
|Açılış
|: 120.586
|
|Önceki Kapanış
|: 119.802
|
120.741
En Düşük
119.506
17:155,9594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0181
|Açılış
|: 5,9580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9470
|
5,9609
En Düşük
5,9367
17:156,5528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0030
|Açılış
|: 6,5490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5410
|
6,5600
En Düşük
6,5379
17:15300,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,12
|Açılış
|: 300,87
|
|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
301,25
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|8,25
|458.549.112
|% 19,91
|
|DESA
|5,49
|44.253.985
|% 19,87
|
|ULUSE
|37,50
|13.304.485
|% 18,30
|
|OYLUM
|6,46
|50.399.512
|% 13,53
|
|ASLAN
|44,90
|53.237.793
|% 10,27
|
|RYSAS
|7,40
|21.686.750
|% -19,65
|
|HUBVC
|33,00
|5.500.483
|% -17,75
|
|BURVA
|17,00
|187.892
|% -15,00
|
|TKNSA
|8,77
|51.296.906
|% -14,85
|
|ESCOM
|2,43
|3.032.280
|% -14,44
|
|THYAO
|14,16
|1.056.876.017
|% -0,07
|
|KRDMD
|2,84
|736.015.957
|% -1,73
|
|ISFIN
|4,41
|593.135.699
|% 1,15
|
|PETKM
|4,05
|520.740.435
|% -0,98
|
|ODAS
|2,10
|478.674.655
|% 7,69
|
|KRDMD
|2,84
|736.015.957
|% -1,73
|
|ODAS
|2,10
|478.674.655
|% 7,69
|
|KRSTL
|2,18
|469.562.371
|% 2,83
|
|ISGYO
|1,87
|344.444.484
|% 1,08
|
|ISFIN
|4,41
|593.135.699
|% 1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7239
|7,7626
|% 0,15
|
|Frank
|6,0809
|6,1175
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5838
|1,5918
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.570
|1.570
|0,92
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,09
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-3,00
|
|Tam
|1.982
|2.032
|-3,12
|
|Yarım
|958
|983
|-1,50
|
|Çeyrek
|481
|491
|-0,76
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,48
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,01
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|B. Petrol
|59,12
|59,12
|0,31
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