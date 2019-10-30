***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
30.10.2019 18:28
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
9 50.000 2.200 41.810 13.135 107.145 107.145
Transferler
0 657 12.478 -13.135
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 42.268 42.268 42.268
Dönem Sonu Bakiyeler
2.857 54.288 42.268 149.413 149.413
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
9 50.000 2.857 54.288 72.014 179.159 179.159
Transferler
0 3.601 68.413 -72.014
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 97.319 97.319 97.319
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 6.458 122.701 97.319 276.478 276.478
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.239 44.718
Dönem Karı (Zararı)
97.319 42.268
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
97.319 42.268
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.017.255.285 776.080.160
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.017.254.856 776.068.238
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 508.627.428 388.034.119
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 508.627.428 388.034.119
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 429 11.922
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-136.919 15.053
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
2.767.544.620 -3.164.251.662
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-311.705 -145.092
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-307.480 -146.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.225 1.492
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.767.543.902 3.164.251.063
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
174.068 160.744
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
174.068 160.744
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.017.215.685 776.137.481
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
11 -508.627.428 -388.034.119
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
10 -508.627.428 -388.034.119
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
4.932 -24.525
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-34.239 44.718
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-34.239 44.718
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
288.292 109.890
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
254.053 154.608
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 254.053 288.292
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
7 2.695.123.190 4.627.318.810
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
2.695.123.190 4.627.318.810
Diğer Alacaklar
307.480
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
307.480
Peşin Ödenmiş Giderler
6 1.162 1.869
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.162 1.869
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 4.932
Diğer Dönen Varlıklar
6 8.680 3.748
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8.680 3.748
ARA TOPLAM
2.695.694.565 4.627.617.651
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.695.694.565 4.627.617.651
DURAN VARLIKLAR
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
7 2.825.245.000 3.660.594.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
2.825.245.000 3.660.594.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.825.245.000 3.660.594.000
TOPLAM VARLIKLAR
5.520.939.565 8.288.211.651
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.695.417.658 4.627.438.492
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.695.417.658 4.627.438.492
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 2.695.123.190 4.627.318.092
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 294.468 120.400
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8 429
ARA TOPLAM
2.695.418.087 4.627.438.492
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.695.418.087 4.627.438.492
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.825.245.000 3.660.594.000
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.825.245.000 3.660.594.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
2.825.245.000 3.660.594.000
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.825.245.000 3.660.594.000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.520.663.087 8.288.032.492
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
276.478 179.159
Ödenmiş Sermaye
9 50.000 50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.458 2.857
Yasal Yedekler
6.458 2.857
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
122.701 54.288
Net Dönem Karı veya Zararı
97.319 72.014
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
276.478 179.159
TOPLAM KAYNAKLAR
5.520.939.565 8.288.211.651
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
10 508.837.428 388.244.119 138.073.493 164.340.126
Satışların Maliyeti
11 -508.627.427 -388.034.119 -138.023.492 -164.300.126
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
210.001 210.000 50.001 40.000
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
210.001 210.000 50.001 40.000
Genel Yönetim Giderleri
12 -149.515 -160.558 -73.315 -101.921
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 45.197 22.805
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
105.683 49.442 -509 -61.921
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
105.683 49.442 -509 -61.921
Finansman Gelirleri
19.085 4.748 8.345 4.748
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
124.768 54.190 7.836 -57.173
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8 -27.449 -11.922 -1.724 12.578
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-27.449 -11.922 -1.724 12.578
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
97.319 42.268 6.112 -44.595
DÖNEM KARI (ZARARI)
97.319 42.268 6.112 -44.595
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
97.319 42.268 6.112 -44.595
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
97.319 42.268 6.112 -44.595
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
97.319 42.268 6.112 -44.595
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795561
BIST