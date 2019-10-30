***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 50.000 2.200 41.810 13.135 107.145 107.145Transferler0 657 12.478 -13.135Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 42.268 42.268 42.268Dönem Sonu Bakiyeler2.857 54.288 42.268 149.413 149.413Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 50.000 2.857 54.288 72.014 179.159 179.159Transferler0 3.601 68.413 -72.014Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 97.319 97.319 97.319Dönem Sonu Bakiyeler50.000 6.458 122.701 97.319 276.478 276.478Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-34.239 44.718Dönem Karı (Zararı)97.319 42.268Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)97.319 42.268Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.017.255.285 776.080.160Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.017.254.856 776.068.238Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler10 508.627.428 388.034.119Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 508.627.428 388.034.119Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 429 11.922İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-136.919 15.053Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)2.767.544.620 -3.164.251.662Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-311.705 -145.092İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-307.480 -146.584İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.225 1.492Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)-2.767.543.902 3.164.251.063Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler174.068 160.744İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)174.068 160.744Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.017.215.685 776.137.481Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları11 -508.627.428 -388.034.119Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri10 -508.627.428 -388.034.119Vergi İadeleri (Ödemeleri)4.932 -24.525YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-34.239 44.718NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-34.239 44.718DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ288.292 109.890DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ254.053 154.608Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 254.053 288.292Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar7 2.695.123.190 4.627.318.810Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar2.695.123.190 4.627.318.810Diğer Alacaklar307.480İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar307.480Peşin Ödenmiş Giderler6 1.162 1.869İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.162 1.869Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 4.932Diğer Dönen Varlıklar6 8.680 3.748İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar8.680 3.748ARA TOPLAM2.695.694.565 4.627.617.651TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.695.694.565 4.627.617.651DURAN VARLIKLARFinans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar7 2.825.245.000 3.660.594.000Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar2.825.245.000 3.660.594.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.825.245.000 3.660.594.000TOPLAM VARLIKLAR5.520.939.565 8.288.211.651KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.695.417.658 4.627.438.492İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.695.417.658 4.627.438.492İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 2.695.123.190 4.627.318.092Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar7 294.468 120.400Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü8 429ARA TOPLAM2.695.418.087 4.627.438.492TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.695.418.087 4.627.438.492UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.825.245.000 3.660.594.000İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.825.245.000 3.660.594.000İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları2.825.245.000 3.660.594.000TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.825.245.000 3.660.594.000TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.520.663.087 8.288.032.492ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar276.478 179.159Ödenmiş Sermaye9 50.000 50.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.458 2.857Yasal Yedekler6.458 2.857Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları122.701 54.288Net Dönem Karı veya Zararı97.319 72.014TOPLAM ÖZKAYNAKLAR276.478 179.159TOPLAM KAYNAKLAR5.520.939.565 8.288.211.651Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 508.837.428 388.244.119 138.073.493 164.340.126Satışların Maliyeti11 -508.627.427 -388.034.119 -138.023.492 -164.300.126TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)210.001 210.000 50.001 40.000Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)210.001 210.000 50.001 40.000Genel Yönetim Giderleri12 -149.515 -160.558 -73.315 -101.921Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 45.197 22.805ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)105.683 49.442 -509 -61.921FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)105.683 49.442 -509 -61.921Finansman Gelirleri19.085 4.748 8.345 4.748SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)124.768 54.190 7.836 -57.173Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri8 -27.449 -11.922 -1.724 12.578Dönem Vergi (Gideri) Geliri-27.449 -11.922 -1.724 12.578SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)97.319 42.268 6.112 -44.595DÖNEM KARI (ZARARI)97.319 42.268 6.112 -44.595Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları97.319 42.268 6.112 -44.595Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)97.319 42.268 6.112 -44.595Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları97.319 42.268 6.112 -44.595http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795561BIST