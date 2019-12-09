***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
09.12.2019 10:47
, 8.000.000.000.-TL (Sekiz Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerle ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere kira sertifikası ihracı için 18.11.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç tavanı başvurusunun yapıldığı duyrulmuştu.
İlgili başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, SPK Onaylı İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802508
BIST
14:39108.833
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -36,15
|Açılış
|: 108.896
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|Önceki Kapanış
|: 108.869
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108.984
En Düşük
108.139
14:395,8039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0173
|Açılış
|: 5,7960
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|Önceki Kapanış
|: 5,7790
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5,8057
En Düşük
5,7719
14:396,4283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0266
|Açılış
|: 6,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3870
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6,4295
En Düşük
6,3863
14:39272,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,14
|Açılış
|: 272,94
|
|Önceki Kapanış
|: 271,80
|
273,17
En Düşük
271,05
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|6,33
|51.853.847
|% 19,89
|
|DURDO
|13,51
|5.788.099
|% 14,98
|
|CEMAS
|1,57
|107.375.379
|% 12,14
|
|GLRYH
|2,46
|25.194.494
|% 11,82
|
|AFYON
|6,36
|137.641.313
|% 10,61
|
|SMART
|7,66
|2.572.772
|% -19,96
|
|FRIGO
|13,72
|99.262
|% -9,97
|
|BALAT
|0,45
|66.386
|% -8,16
|
|OYLUM
|5,27
|11.634.098
|% -7,38
|
|HUBVC
|13,40
|1.578.356
|% -7,01
|
|THYAO
|13,84
|729.227.562
|% 0,87
|
|ISFIN
|3,16
|358.267.213
|% 3,61
|
|ASELS
|19,62
|343.620.484
|% 1,40
|
|TUPRS
|122,80
|246.967.094
|% 0,66
|
|EKGYO
|1,50
|216.360.735
|% 1,35
|
|EKGYO
|1,50
|216.360.735
|% 1,35
|
|IHLAS
|0,81
|99.763.883
|% 8,00
|
|ISFIN
|3,16
|358.267.213
|% 3,61
|
|IHLGM
|0,88
|82.752.810
|% 3,53
|
|CEMAS
|1,57
|107.375.379
|% 12,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6122
|7,6503
|% 0,40
|
|Frank
|5,8302
|5,8654
|% 0,14
|
|Riyal
|1,5415
|1,5492
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.463
|1.464
|2,57
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,91
|
|Cumhuriyet
|1.809
|1.836
|7,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|7,38
|
|Yarım
|870
|893
|3,57
|
|Çeyrek
|437
|446
|1,78
|
|Gümüş.Ons
|16,59
|16,62
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,09
|3,10
|0,01
|
|B. Petrol
|63,84
|63,84
|-0,55
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