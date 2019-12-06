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***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

06.12.2019 15:29
GÜNCEL HABERLER



***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kira Sertifikası İhraç Tavanı Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 23.09.2019
İhraç Tavanı Tutarı 8.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 05.11.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.12.2019
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 05.12.2020

Ek Açıklamalar
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 8.000.000.000.-TL (Sekiz Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerle ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere kira sertifikası ihracı için 18.11.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç tavanı başvurusunun yapıldığı duyrulmuştu. İlgili başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, SPK Onaylı İhraç Belgesi ve yurt içinde kira sertifikası ihracımız ile ihraca dayanak oluşturacak işlemlerin hukuki risk taşıyıp taşımadığına ilişkin Mutlu Avukatlık Ortaklığı tarafından hazırlanan Hukuki İnceleme Raporu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Hukuki Durum Değerleme Raporu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802290


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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5445 7,5823 % 0,01  
Frank 5,7966 5,8315 % -0,07  
Riyal 1,5324 1,5401 % 0,23  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.464 1.464 -11,89  
Altın Gr. 272 272 -1,09  
Cumhuriyet 1.804 1.831 -2,00  
Tam 1.793 1.839 -3,41  
Yarım 867 890 -1,65  
Çeyrek 435 445 -0,82  
Gümüş.Ons 16,80 16,81 -0,17  
Gümüş Gr. 3,12 3,13 -0,01  
B. Petrol 63,08 63,08 -0,31  
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