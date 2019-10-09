***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Şirketimiz Tarafından İhraç Edilmiş Olan TRDKTVKE1955 ISIN Kodlu Kira Sertifikası Kupon ve Anapara Ödeme İşlemi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.10.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 7.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 09.10.2019Vade (Gün Sayısı) 61Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 2,80767Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 16,80Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDKTVKE1955Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.07.2019Satışa Başlanma Tarihi 07.08.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 08.08.2019Vade Başlangıç Tarihi 09.08.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 325.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 09.10.2019 08.10.2019 09.10.2019 9.124.926,76 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.10.2019 08.10.2019 09.10.2019 325.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791752BIST