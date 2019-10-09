***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
09.10.2019 09:33
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Şirketimiz Tarafından İhraç Edilmiş Olan TRDKTVKE1955 ISIN Kodlu Kira Sertifikası Kupon ve Anapara Ödeme İşlemi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.10.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 7.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 09.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 61
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 2,80767
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 16,80
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDKTVKE1955
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.07.2019
Satışa Başlanma Tarihi 07.08.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.08.2019
Vade Başlangıç Tarihi 09.08.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 325.000.000
Kupon Sayısı 1
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 09.10.2019 08.10.2019 09.10.2019 9.124.926,76 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.10.2019 08.10.2019 09.10.2019 325.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791752
BIST