***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
30.10.2019 11:17
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDKTVK12018 ISIN kodlu kira sertifikasına ilişkin ihraç bilgileri düzeltmesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraca ilişkin itfa tarihinin yanlış girilmesi sebebi ile düzeltme yapılmıştır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.10.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 7.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 15.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 89
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 3,23082
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 13,25
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDKTVK12018
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 15.10.2019
Satışa Başlanma Tarihi 17.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 18.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000
Ek Açıklamalar
18.10.2019 tarihinde TRDKTVK12018 ISIN kodlu kira sertifikasına ilişkin KAP'ta yapılmış olunan "Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması" duyurusunda ihraç tarihi sehven 15.01.2019 olarak yazılmış olup, ilgili ihraca ilişkin itfa tarihi 15.01.2020 olarak düzeltilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795309
BIST