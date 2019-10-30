***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDKTVK12018 ISIN kodlu kira sertifikasına ilişkin ihraç bilgileri düzeltmesi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni İhraca ilişkin itfa tarihinin yanlış girilmesi sebebi ile düzeltme yapılmıştır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.10.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 7.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 15.01.2020Vade (Gün Sayısı) 89Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 3,23082Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 13,25Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDKTVK12018Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 15.10.2019Satışa Başlanma Tarihi 17.10.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 17.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 18.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000Ek Açıklamalar18.10.2019 tarihinde TRDKTVK12018 ISIN kodlu kira sertifikasına ilişkin KAP'ta yapılmış olunan "Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması" duyurusunda ihraç tarihi sehven 15.01.2019 olarak yazılmış olup, ilgili ihraca ilişkin itfa tarihi 15.01.2020 olarak düzeltilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795309BIST