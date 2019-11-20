GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

20.11.2019 10:13
GÜNCEL HABERLER



***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Şirketimiz Tarafından İhraç Edilmiş Olan TRDKTVKK1916 ISIN Kodlu Kira Sertifikası Kupon ve Anapara Ödeme İşlemi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.10.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 7.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 20.11.2019
Vade (Gün Sayısı) 89
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDKTVKK1916
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 31.05.2019
Satışa Başlanma Tarihi 22.08.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.08.2019
Vade Başlangıç Tarihi 23.08.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.11.2019 19.11.2019 20.11.2019 1.767.810 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.11.2019 19.11.2019 20.11.2019 50.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799734


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:13107.573
Değişim :  0,04% |  44,16
Açılış :  107.340  
Önceki Kapanış :  107.529  
En Yüksek
107.842 En Düşük
107.099
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MARKA 1,05 7.192.288 % 14,13  
OYAYO 2,20 17.875.583 % 11,11  
UZERB 1,57 9.272 % 9,79  
OYLUM 4,51 5.994.808 % 8,67  
AKENR 0,80 19.477.034 % 8,11  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3505 7,3873 % 0,09  
Frank 5,7405 5,7751 % 0,24  
Riyal 1,5177 1,5253 % 0,22  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.478 1.479 6,07  
Altın Gr. 271 271 1,45  
Cumhuriyet 1.790 1.817 -8,00  
Tam 1.781 1.826 -9,15  
Yarım 861 883 -4,43  
Çeyrek 432 442 -2,21  
Gümüş.Ons 17,19 17,21 0,05  
Gümüş Gr. 3,15 3,15 0,01  
B. Petrol 60,72 60,72 -0,19  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru