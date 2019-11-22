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***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

22.11.2019 08:45
GÜNCEL HABERLER



***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.10.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 7.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 24.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 32
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 0,96438
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 11
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDKTVKA1942
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.09.2019
Satışa Başlanma Tarihi 21.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 22.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800019


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRSHL 39,72 16.110.738 % 20,00  
ADEL 15,18 16.151.669 % 9,76  
KUTPO 6,07 8.951.003 % 9,57  
ETILR 2,90 12.180 % 7,41  
OLMIP 6,90 7.668.815 % 7,14  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3470 7,3838 % 0,18  
Frank 5,7140 5,7484 % -0,01  
Riyal 1,5165 1,5241 % 0,09  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.467 1.467 1,84  
Altın Gr. 269 269 0,56  
Cumhuriyet 1.786 1.813 -5,00  
Tam 1.778 1.823 -4,54  
Yarım 859 882 -2,19  
Çeyrek 431 441 -1,10  
Gümüş.Ons 17,16 17,18 0,06  
Gümüş Gr. 3,15 3,15 0,01  
B. Petrol 63,84 63,84 -0,13  
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