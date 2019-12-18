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***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

18.12.2019 11:31
GÜNCEL HABERLER



***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.09.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 8.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 12.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 56
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 1,41918
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 9,25
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDKTVK22017
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.12.2019
Satışa Başlanma Tarihi 16.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 18.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804087


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QNBFL 67,95 2.891.946 % 12,97  
BURVA 7,98 7.295.673 % 11,92  
HALKS 2,00 231.118 % 9,89  
UZERB 3,40 16.323 % 9,68  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7088 7,7474 % 0,08  
Frank 5,9904 6,0265 % 0,20  
Riyal 1,5685 1,5763 % 0,22  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.478 1.479 2,45  
Altın Gr. 280 280 0,95  
Cumhuriyet 1.857 1.885 8,00  
Tam 1.849 1.895 8,02  
Yarım 894 917 3,88  
Çeyrek 448 458 1,94  
Gümüş.Ons 17,01 17,06 0,03  
Gümüş Gr. 3,23 3,24 0,02  
B. Petrol 65,69 65,69 -0,41  
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