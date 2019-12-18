***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
18.12.2019 11:29
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Şirketimiz Tarafından İhraç Edilmiş Olan TRDKTVKA1926 ISIN Kodlu Kira Sertifikası Kupon ve Anapara Ödeme İşlemi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.10.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 7.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 18.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 69
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 2,43863
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 12.90
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDKTVKA1926
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.10.2019
Satışa Başlanma Tarihi 09.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 10.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 220.000.000
Kupon Sayısı 1
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 18.12.2019 17.12.2019 18.12.2019 5.364.985,73 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.12.2019 17.12.2019 18.12.2019 220.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804084
BIST