***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
24.10.2019 12:17
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçinde, 7.000.000.000 Türk Lirası tutarlı program kapsamında farklı tertip, vade ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kira sertifikaları ihracına ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.12.2018 tarih ve 63/1459 sayılı kararı ile onaylandığı 14.12.2018 tarihinde duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, Yönetim Sözleşmesine (%100) dayalı azami 180 gün vadeli, 450.000.000 Türk Lirası tutarındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 21.10.2019 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794480
BIST
14:31101.221
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 1.436,12
|Açılış
|: 100.447
|
|Önceki Kapanış
|: 99.785
|
101.234
En Düşük
100.384
14:315,7699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0357
|Açılış
|: 5,7590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,7728
En Düşük
5,7300
14:316,4261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0425
|Açılış
|: 6,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4281
En Düşük
6,3791
14:31275,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,89
|Açılış
|: 275,98
|
|Önceki Kapanış
|: 275,09
|
276,62
En Düşük
274,63
BIST En Aktif Hisseler
|BOYP
|12,36
|206.951
|% 20,00
|
|GYHOL
|5,65
|6.325.689
|% 19,96
|
|IHEVA
|1,99
|27.462.857
|% 19,88
|
|GEDIK
|5,01
|5.510.066
|% 15,97
|
|RALYH
|6,80
|15.542
|% 12,03
|
|EGCYH
|0,10
|4.377
|% -9,09
|
|EGCYO
|0,13
|2.861
|% -7,14
|
|TKURU
|11,73
|1.284.449
|% -4,71
|
|UZERB
|1,11
|1.219
|% -4,31
|
|MMCAS
|0,90
|5.891
|% -4,26
|
|THYAO
|12,02
|747.486.064
|% 1,01
|
|GARAN
|9,85
|438.007.847
|% 2,60
|
|AKBNK
|7,31
|372.960.641
|% 1,53
|
|ASELS
|18,39
|244.700.527
|% 1,27
|
|KRDMD
|2,27
|183.404.144
|% 0,89
|
|KRDMD
|2,27
|183.404.144
|% 0,89
|
|CEMAS
|1,22
|97.130.218
|% 9,91
|
|IHYAY
|0,92
|66.893.070
|% 6,98
|
|ISFIN
|2,43
|173.883.757
|% 4,29
|
|EKGYO
|1,28
|88.603.033
|% 4,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3979
|7,4350
|% 0,19
|
|Frank
|5,7868
|5,8217
|% 0,39
|
|Riyal
|1,5297
|1,5373
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.490
|1.491
|-1,82
|
|Altın Gr.
|276
|276
|0,54
|
|Cumhuriyet
|1.831
|1.859
|-4,00
|
|Tam
|1.819
|1.864
|-9,76
|
|Yarım
|879
|902
|-4,72
|
|Çeyrek
|441
|451
|-2,37
|
|Gümüş.Ons
|17,51
|17,54
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,24
|0,01
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|B. Petrol
|61,09
|61,09
|-0,08
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Seans Raporu
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14:45XU100
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