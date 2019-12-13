***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
13.12.2019 16:38
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçinde, 8.000.000.000 Türk Lirası tutarlı program kapsamında farklı tertip, vade ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kira sertifikaları ihracına ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.12.2019 tarih ve 2019/65 sayılı kararı ile onaylandığı 06.12.2018 tarihinde duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, %100 Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 180 gün vadeli, 500.000.000 Türk Lirası tutarındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 06.12.2019 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803408
BIST
16:45110.870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 754,85
|Açılış
|: 111.011
|
|Önceki Kapanış
|: 110.115
|
111.910
En Düşük
110.579
16:455,8068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0176
|Açılış
|: 5,8020
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7770
|
5,8077
En Düşük
5,7699
16:456,4878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0382
|Açılış
|: 6,4740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4310
|
6,4889
En Düşük
6,4332
16:45274,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,76
|Açılış
|: 274,38
|
|Önceki Kapanış
|: 273,61
|
275,20
En Düşük
271,83
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|3,41
|267.379.607
|% 15,20
|
|ATAGY
|4,61
|8.911.090
|% 14,96
|
|HATEK
|7,31
|17.784.537
|% 12,98
|
|BURVA
|5,40
|7.034.590
|% 10,66
|
|QNBFL
|60,50
|2.714.199
|% 10,00
|
|GLRYH
|1,98
|23.186.699
|% -14,66
|
|USAK
|1,79
|63.387.420
|% -14,35
|
|ETYAT
|1,31
|27.925.392
|% -12,67
|
|PEKGY
|3,24
|71.169.519
|% -10,74
|
|ISKUR
|152.000,00
|152.000
|% -10,59
|
|THYAO
|13,94
|1.351.347.668
|% -0,85
|
|GARAN
|10,98
|649.174.905
|% 3,78
|
|KRDMD
|2,54
|565.135.848
|% 3,67
|
|ASELS
|19,64
|515.676.534
|% 0,56
|
|AKBNK
|8,00
|326.117.164
|% 1,65
|
|KRDMD
|2,54
|565.135.848
|% 3,67
|
|EKGYO
|1,51
|214.491.354
|% 0,00
|
|THYAO
|13,94
|1.351.347.668
|% -0,85
|
|ISFIN
|3,23
|308.753.086
|% 3,53
|
|PETKM
|3,62
|325.293.683
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7286
|7,7673
|% 1,57
|
|Frank
|5,8819
|5,9174
|% 0,45
|
|Riyal
|1,5434
|1,5512
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.470
|-0,10
|
|Altın Gr.
|274
|275
|0,92
|
|Cumhuriyet
|1.815
|1.842
|-3,00
|
|Tam
|1.810
|1.856
|-7,17
|
|Yarım
|875
|898
|-3,46
|
|Çeyrek
|439
|449
|-1,73
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,95
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|0,01
|
|B. Petrol
|64,91
|64,91
|0,71
|