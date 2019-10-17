***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
17.10.2019 09:15
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Evet (Yes)
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11.10.2019
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 133.702,52 % 0,0029 % 0,01215 % 419,26
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793605
BIST
09:5594.134
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -3,17
|Açılış
|: 94.134
|
|Önceki Kapanış
|: 94.137
|
94.134
En Düşük
94.134
09:555,8979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0136
|Açılış
|: 5,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8950
|
5,8999
En Düşük
5,8746
09:556,5383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0192
|Açılış
|: 6,5100
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|Önceki Kapanış
|: 6,4800
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6,5386
En Düşük
6,5147
09:55282,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,67
|Açılış
|: 282,59
|
|Önceki Kapanış
|: 281,92
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282,94
En Düşük
281,18