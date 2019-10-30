***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI319.216 -835.522Dönem Karı (Zararı)2.522.182 364.288Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.244.540 -803.549Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8 25.502 23.018Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11 -290.371 -144.483Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-290.398 -77.445Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-979.664 -635.457Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler16 -979.664 -635.457Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler290.391 30.818İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-958.426 -396.261Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -885.640 -234.710Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-52.899 -176.525Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 -101.897 40.317İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12 82.010 -25.343Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)82.010 -25.343Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları319.216 -835.522YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-466.716 836.494Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri-635.453 799.401Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7,8 -121.661 -40.352Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri290.398 77.445FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-147.500 972NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-147.500 972DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ183.031 1.029DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ35.531 2.001Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 10.000.000 -2.499.232 -1.101.855 7.330.608 7.330.608Transferler-1.101.855 1.101.855Dönem Karı (Zararı)364.288 364.288 364.288Dönem Sonu Bakiyeler13 10.000.000 -3.601.087 364.288 7.694.896 7.694.896Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 10.000.000 -3.601.087 931.695 7.330.608 7.330.608Transferler931.695 -931.695Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.522.182Dönem Sonu Bakiyeler13 10.000.000 -2.669.392 2.522.182 9.852.790 9.852.790Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri35.531 183.031Finansal Yatırımlar4 8.708.636 7.093.519Ticari Alacaklar5 1.528.738 643.098İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,5 1.508.828 601.991İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar19.910 41.107Diğer Alacaklar6 6.096 8İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.096 8Peşin Ödenmiş Giderler46.811ARA TOPLAM10.325.812 7.919.656TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR10.325.812 7.919.656DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar7 165.442 61.532Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 111.863 119.614Ertelenmiş Vergi Varlığı212.480 502.871TOPLAM DURAN VARLIKLAR489.785 684.017TOPLAM VARLIKLAR10.815.597 8.603.673KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 75.003 176.900İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 75.003 176.900Kısa Vadeli Karşılıklar564.488 863.144Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 564.488 863.144Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 253.132 171.122ARA TOPLAM892.623 1.211.166TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER892.623 1.211.166UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar70.184 61.899Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 70.184 61.899Ertelenmiş Vergi YükümlülüğüTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER70.184 61.899TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER962.807 1.273.065ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar9.852.790 7.330.608Ödenmiş Sermaye13 10.000.000 10.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-2.669.392 -3.601.087Net Dönem Karı veya Zararı2.522.182 931.695TOPLAM ÖZKAYNAKLAR9.852.790 7.330.608TOPLAM KAYNAKLAR10.815.597 8.603.673Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 8.955.021 3.945.653 3.126.069 837.633TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.955.021 3.945.653 3.126.069 837.633BRÜT KAR (ZARAR)8.955.021 3.945.653 3.126.069 837.633Genel Yönetim Giderleri15 -7.120.911 -2.339.464 -4.146.676 -1.295.245Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler4.688Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-5.889ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.832.909 1.606.189 -1.020.607 -457.612Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16 979.664 346.598 1.415.713 818.815FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.812.573 1.952.787 395.106 361.203SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.812.573 1.952.787 395.106 361.203Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-290.391 -45.479 -30.818 -383Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-290.391 -45.479 -30.818 -383SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.522.182 1.907.308 364.288 360.820DÖNEM KARI (ZARARI)2.522.182 1.907.308 364.288 360.820Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.522.182 1.907.308 364.288 360.820Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.522.182 1.907.308 364.288 360.820Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.522.182 1.907.308 364.288 360.820http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795322BIST