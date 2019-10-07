***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.404,32 % 0,07Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.326,84 % 0,11Fon Yönetim Ücreti120.511,53 % 1,57Hisse Senedi Komisyonu3.531,44 % 0,046Tahvil Bono Komisyonu1.029,12 % 0,013Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,011Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.163,68 % 0,015Diğer Giderler4.281,29 % 0,056TOPLAM GİDERLER145.171,71 % 1,891DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.677.108,52http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790629BIST