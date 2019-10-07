***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 10:02
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.404,32 % 0,07
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.326,84 % 0,11
Fon Yönetim Ücreti
120.511,53 % 1,57
Hisse Senedi Komisyonu
3.531,44 % 0,046
Tahvil Bono Komisyonu
1.029,12 % 0,013
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,011
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.163,68 % 0,015
Diğer Giderler
4.281,29 % 0,056
TOPLAM GİDERLER
145.171,71 % 1,891
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
7.677.108,52
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790629
BIST
13:24104.750
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 1.286,26
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
104.921
En Düşük
102.572
13:245,7448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0461
|Açılış
|: 5,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,7584
En Düşük
5,7059
13:246,3092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0520
|Açılış
|: 6,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,3247
En Düşük
6,2643
13:24277,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 1,46
|Açılış
|: 277,26
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
278,95
En Düşük
276,10