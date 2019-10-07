***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 10:02
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
0
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
103,52 % 0,002
Bağımsız Denetim Ücreti
5.379,96 % 0,089
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.735,52 % 0,145
Fon Yönetim Ücreti
89.017,27 % 1,48
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
371,56 % 0,006
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,014
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
5.675,99 % 0,094
Diğer Giderler
5.284,57 % 0,088
TOPLAM GİDERLER
115.405,19 % 1,918
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.016.429,79
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790633
BIST
13:23104.751
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 1.287,24
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
104.921
En Düşük
102.572
13:235,7448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0461
|Açılış
|: 5,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,7584
En Düşük
5,7059
13:236,3087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0515
|Açılış
|: 6,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,3247
En Düşük
6,2643
13:23277,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 1,54
|Açılış
|: 277,26
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
278,95
En Düşük
276,10