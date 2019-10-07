***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0Bağımsız Denetim Ücreti12.191,76 % 0,001Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri902.859,52 % 0,082Fon Yönetim Ücreti12.321.672,9 % 1,119Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu86.956,52 % 0,008Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.328,98 % 0Diğer Giderler278.846,26 % 0,025TOPLAM GİDERLER13.604.779,43 % 1,236DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.100.835.962,92http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790635BIST