***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.310 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.770,72 % 0,11Fon Yönetim Ücreti263.282,64 % 2,099Hisse Senedi Komisyonu5.406,68 % 0,431Tahvil Bono Komisyonu2.685,78 % 0,021Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,008Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.951,93 % 0,016Diğer Giderler11.367,58 % 0,091TOPLAM GİDERLER304.917,72 % 2,431DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ12.544.729,87http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808749BIST