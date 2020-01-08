***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.310 % 0,007Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri103.651,21 % 0,14Fon Yönetim Ücreti1.478.388,76 % 2Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu6.411,15 % 0,009Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,001Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.952,21 % 0,003Diğer Giderler30.184,27 % 0,041TOPLAM GİDERLER1.627.039,99 % 2,201DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ73.911.977,26http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808750BIST