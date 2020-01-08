***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.260 % 0,011Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri94.336,18 % 0,123Fon Yönetim Ücreti767.532,42 % 1Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu4.744,62 % 0,006Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,001Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları4.142,24 % 0,005Diğer Giderler24.882,37 % 0,032TOPLAM GİDERLER90.540,22 % 1,179DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ76.745.504,17http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808751BIST