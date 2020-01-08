***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2020 09:45
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.850 % 0,02
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
105.174,87 % 0,232
Fon Yönetim Ücreti
453.706,09 % 1
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.007,7 % 0,002
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.776,38 % 0,008
Diğer Giderler
13.576,58 % 0,03
TOPLAM GİDERLER
586.178,31 % 1,292
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
45.366.036,47
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808753
BIST
12:06112.231
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -369,05
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
112.253
En Düşük
110.746
12:065,9745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0017
|Açılış
|: 5,9760
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9605
12:066,6484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0090
|Açılış
|: 6,6470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6454
12:06303,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 1,60
|Açılış
|: 303,49
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,73
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|6,00
|600
|% 13,21
|
|TIRE
|5,64
|135.670.903
|% 12,13
|
|HUBVC
|18,70
|52.463.052
|% 10,06
|
|BALAT
|1,95
|372.491
|% 8,94
|
|BURVA
|12,65
|4.265.760
|% 8,77
|
|CRDFA
|2,46
|300.005
|% -14,88
|
|IHGZT
|4,73
|46.010
|% -14,00
|
|QNBFL
|119,00
|149.464
|% -13,14
|
|GLBMD
|1,65
|75.106
|% -10,81
|
|PAGYO
|6,51
|26.426.364
|% -9,96
|
|THYAO
|13,39
|945.082.206
|% -1,18
|
|ASELS
|22,32
|416.206.323
|% -0,36
|
|PETKM
|3,68
|274.467.254
|% -0,54
|
|HALKB
|6,10
|262.889.164
|% 0,99
|
|GARAN
|10,86
|237.287.801
|% 2,16
|
|ALBRK
|1,59
|167.705.990
|% -0,63
|
|PETKM
|3,68
|274.467.254
|% -0,54
|
|THYAO
|13,39
|945.082.206
|% -1,18
|
|KRDMD
|2,57
|146.520.105
|% -1,91
|
|IHLAS
|0,78
|41.770.546
|% -4,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8430
|7,8824
|% 0,40
|
|Frank
|6,1285
|6,1654
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5879
|1,5959
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.581
|8,82
|
|Altın Gr.
|304
|304
|2,52
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|-10,00
|
|Tam
|1.989
|2.038
|-10,89
|
|Yarım
|961
|986
|-5,27
|
|Çeyrek
|482
|493
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,44
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,01
|
|B. Petrol
|68,56
|68,56
|0,29
|
Seans Raporu
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12:20AVOD
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