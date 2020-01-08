***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri103,52 % 0,002Bağımsız Denetim Ücreti5.310 % 0,077Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.833,21 % 0,201Fon Yönetim Ücreti136.368,7 % 1,984Hisse Senedi Komisyonu233,43 % 0,0034Tahvil Bono Komisyonu384 % 0,006Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,015Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları6.145,55 % 0,089Diğer Giderler7.097,34 % 0,103TOPLAM GİDERLER170.531,45 % 2,481DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.874.343,21http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808756BIST