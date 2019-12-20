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***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

20.12.2019 14:50
GÜNCEL HABERLER



***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü KT PORTFÖY SERBEST ŞEMSİYE FON
ISIN Kodu TRYKTPY00160
Fonun Süresi Süresiz

Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
25.12.2019

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00 12:30 1 Yok

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.ktportfoy.com.tr Yok

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, Tebliğ'in 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden "Serbest Şemsiye Fon" niteliğinde olup, fonun "kısa vadeli" olması nedeniyle Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak ve Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilmeyecektir. Fon "Serbest Fon" niteliğinde olduğundan katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılabilir. Fon'un "Katılım Fonu olması" sebebiyle ise, portföye dahil edilebilecek varlıklar ve işlemler uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkelerine uygun varlıklar ve işlemler olup, uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkelerine uygunluğun belirlenmesinde KT Portföy Yönetimi A.Ş. Danışma Kurulu kararları bağlayıcıdır.

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL + %1 100

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ayhan Güney 20.08.2019 26 Düzey 3 ve Türev Araçlar ve Düzey 3

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hamit Kütük 15.04.1899 Devam-2018 KT Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yöneticisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 26 Düzey 3 ve Türev Araçlar ve Düzey 3
Serkan Anıl 30.10.2018 Devam-2018 KT Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yöneticisi 2016-2017 Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2004-2016 Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi,Genel Müdür 26 Düzey 3 ve Türev Araçlar ve Düzey 3

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Büyükdere Cad. No:129/1 Esentepe - Şişli / İSTANBUL 2123561991 2123561994 info@ktportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Ayhan Güney Fon Müdürü 2123561991 ayhan.guney@ktportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804546


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