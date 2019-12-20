***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü KT PORTFÖY SERBEST ŞEMSİYE FONISIN Kodu TRYKTPY00160Fonun Süresi SüresizFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi25.12.2019Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09:00 12:30 1 YokFon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.ktportfoy.com.tr YokFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon, Tebliğ'in 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden "Serbest Şemsiye Fon" niteliğinde olup, fonun "kısa vadeli" olması nedeniyle Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak ve Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilmeyecektir. Fon "Serbest Fon" niteliğinde olduğundan katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılabilir. Fon'un "Katılım Fonu olması" sebebiyle ise, portföye dahil edilebilecek varlıklar ve işlemler uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkelerine uygun varlıklar ve işlemler olup, uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkelerine uygunluğun belirlenmesinde KT Portföy Yönetimi A.Ş. Danışma Kurulu kararları bağlayıcıdır.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL + %1 100Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAyhan Güney 20.08.2019 26 Düzey 3 ve Türev Araçlar ve Düzey 3Fon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarHamit Kütük 15.04.1899 Devam-2018 KT Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yöneticisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 26 Düzey 3 ve Türev Araçlar ve Düzey 3Serkan Anıl 30.10.2018 Devam-2018 KT Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yöneticisi 2016-2017 Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2004-2016 Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi,Genel Müdür 26 Düzey 3 ve Türev Araçlar ve Düzey 3İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaBüyükdere Cad. No:129/1 Esentepe - Şişli / İSTANBUL 2123561991 2123561994 info@ktportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaAyhan Güney Fon Müdürü 2123561991 ayhan.guney@ktportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804546BIST