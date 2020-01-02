***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi02.01.2020Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarHamit Kütük 15.04.1899 Devam-2018 KT Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yöneticisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 26 Düzey 3 ve Türev Araçlar ve Düzey 3Serkan Anıl 30.10.2018 Devam-2018 KT Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yöneticisi 2016-2017 Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2004-2016 Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi,Genel Müdür 26 Düzey 3 ve Türev Araçlar ve Düzey 3Bora Doğanay 02.01.2020 23 Düzey 3 ve Türev Araçlar ve Düzey 3http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806363BIST