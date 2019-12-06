***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
06.12.2019 16:42
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
KT Portföy Üçüncü Katılım Serbest Fon'un KT Portföy NEOVA Katılım Serbest Özel Fon'a dönüşümü ile ilgili değişiklikler 06.01.2020 tarihi itibariyle uygulamaya başlayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802321
BIST
17:03108.961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 302,12
|Açılış
|: 109.009
|
|Önceki Kapanış
|: 108.659
|
109.315
En Düşük
108.352
17:035,7669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0164
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7713
En Düşük
5,7410
17:036,3857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0051
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3710
|
6,4081
En Düşük
6,3758
17:03271,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,93
|Açılış
|: 271,97
|
|Önceki Kapanış
|: 272,90
|
273,91
En Düşük
271,42
BIST En Aktif Hisseler
|DENCM
|8,08
|21.786.092
|% 17,27
|
|ISGSY
|3,82
|99.507.412
|% 16,46
|
|GLRYH
|2,20
|24.485.656
|% 14,58
|
|FMIZP
|33,30
|27.138.923
|% 12,80
|
|BOSSA
|9,29
|35.249.846
|% 11,66
|
|SMART
|9,57
|11.988.138
|% -19,98
|
|FONET
|6,41
|64.176.845
|% -19,88
|
|KFEIN
|11,36
|107.514.843
|% -16,96
|
|LOGO
|54,80
|16.166.221
|% -7,90
|
|DERAS
|4,40
|88.887.244
|% -7,76
|
|THYAO
|13,71
|711.238.724
|% -0,44
|
|ASELS
|19,52
|590.959.355
|% -0,81
|
|ISFIN
|3,02
|398.754.258
|% 5,23
|
|TTKOM
|7,30
|373.339.582
|% 2,53
|
|GARAN
|10,43
|358.074.492
|% 1,07
|
|EKGYO
|1,48
|203.248.283
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,02
|398.754.258
|% 5,23
|
|CEMAS
|1,40
|139.502.012
|% 6,06
|
|KRDMD
|2,42
|192.752.075
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,47
|34.136.317
|% 2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5439
|7,5818
|% 0,00
|
|Frank
|5,7955
|5,8304
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5319
|1,5396
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.463
|-13,41
|
|Altın Gr.
|272
|272
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|1.804
|1.831
|-2,00
|
|Tam
|1.795
|1.840
|-2,31
|
|Yarım
|868
|890
|-1,12
|
|Çeyrek
|435
|445
|-0,55
|
|Gümüş.Ons
|16,75
|16,77
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,17
|63,17
|-0,22
|