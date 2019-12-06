***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKT Portföy Üçüncü Katılım Serbest Fon'un KT Portföy NEOVA Katılım Serbest Özel Fon'a dönüşümü ile ilgili değişiklikler 06.01.2020 tarihi itibariyle uygulamaya başlayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802321BIST