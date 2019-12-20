***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.12.2019 14:50
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804544
BIST
15:03110.985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 385,64
|Açılış
|: 111.041
|
|Önceki Kapanış
|: 110.599
|
111.636
En Düşük
110.966
15:035,9236
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0199
|Açılış
|: 5,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9380
|
5,9451
En Düşük
5,9064
15:036,5779
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0362
|Açılış
|: 6,5590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5960
|
6,6169
En Düşük
6,5631
15:03281,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -1,38
|Açılış
|: 281,35
|
|Önceki Kapanış
|: 282,72
|
282,79
En Düşük
280,72
BIST En Aktif Hisseler
|ESCOM
|1,40
|4.720.457
|% 13,82
|
|MRGYO
|1,03
|7.739.429
|% 11,96
|
|IPEKE
|7,77
|418.548.598
|% 11,00
|
|BALAT
|0,66
|79.167
|% 10,00
|
|DARDL
|3,38
|1.035.764
|% 9,74
|
|GLBMD
|1,61
|16.338.759
|% -14,81
|
|BURVA
|6,73
|3.894.796
|% -14,81
|
|FLAP
|4,49
|39.127.122
|% -11,44
|
|HALKS
|1,98
|306.514
|% -10,00
|
|EMNIS
|1,46
|66.816
|% -8,18
|
|THYAO
|13,71
|676.185.264
|% -0,36
|
|KOZAA
|9,72
|465.295.665
|% 2,97
|
|IPEKE
|7,77
|418.548.598
|% 11,00
|
|TUPRS
|124,40
|274.485.650
|% 1,39
|
|SISE
|5,23
|265.399.041
|% 1,16
|
|IHLGM
|0,93
|151.905.496
|% 5,68
|
|KRSTL
|1,77
|213.193.957
|% 1,14
|
|EKGYO
|1,45
|131.599.740
|% 1,40
|
|KARSN
|1,57
|129.534.827
|% 3,29
|
|ALBRK
|1,38
|106.947.745
|% 0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6859
|7,7245
|% -0,33
|
|Frank
|6,0137
|6,0499
|% -0,66
|
|Riyal
|1,5737
|1,5815
|% -0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.478
|-1,32
|
|Altın Gr.
|281
|281
|-1,43
|
|Cumhuriyet
|1.864
|1.892
|-5,00
|
|Tam
|1.855
|1.902
|-4,40
|
|Yarım
|897
|920
|-2,13
|
|Çeyrek
|450
|460
|-1,07
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,06
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,31
|66,31
|-0,23
|
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