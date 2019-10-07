***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.10.2019 10:01
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Eylül 2019 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790623
BIST
13:07104.848
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 1.384,17
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
104.921
En Düşük
102.572
13:075,7415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0428
|Açılış
|: 5,7320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,7584
En Düşük
5,7059
13:076,2998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0426
|Açılış
|: 6,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,3247
En Düşük
6,2643
13:07277,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,41
|Açılış
|: 277,12
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|Önceki Kapanış
|: 275,71
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278,95
En Düşük
276,10