***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.12.2019 10:10
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Kasım 2019 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801677
BIST
14:12107.127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 337,48
|Açılış
|: 107.254
|
|Önceki Kapanış
|: 106.790
|
107.751
En Düşük
106.702
14:125,7438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 5,7390
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7340
|
5,7530
En Düşük
5,7362
14:126,3598
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0071
|Açılış
|: 6,3510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3490
|
6,3781
En Düşük
6,3566
14:12272,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,35
|Açılış
|: 272,46
|
|Önceki Kapanış
|: 272,81
|
274,47
En Düşük
271,98
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|39,36
|12.541.095
|% 20,00
|
|DOKTA
|41,40
|690.066
|% 20,00
|
|YKSLN
|6,34
|192.018.991
|% 17,41
|
|DERAS
|3,87
|82.690.583
|% 16,57
|
|RYSAS
|2,49
|24.233.189
|% 15,28
|
|EGCYH
|0,12
|289.373
|% -7,69
|
|EGCEY
|0,36
|124.319
|% -7,69
|
|AVTUR
|2,00
|24.730.271
|% -6,98
|
|BASCM
|2,36
|8.429
|% -5,60
|
|VAKFN
|2,12
|37.641.014
|% -4,50
|
|THYAO
|13,64
|568.260.721
|% 0,22
|
|GARAN
|10,04
|241.858.408
|% 1,41
|
|KRDMD
|2,37
|210.594.566
|% -0,84
|
|ASELS
|18,87
|193.016.480
|% 0,32
|
|YKSLN
|6,34
|192.018.991
|% 17,41
|
|KRDMD
|2,37
|210.594.566
|% -0,84
|
|TSKB
|1,10
|64.680.329
|% 3,77
|
|ZOREN
|1,45
|81.221.387
|% 2,84
|
|ISFIN
|2,86
|142.175.278
|% -0,69
|
|THYAO
|13,64
|568.260.721
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4703
|7,5078
|% 0,36
|
|Frank
|5,7834
|5,8182
|% -0,19
|
|Riyal
|1,5265
|1,5342
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.477
|1.477
|-0,29
|
|Altın Gr.
|272
|272
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|1,00
|
|Tam
|1.798
|1.843
|1,22
|
|Yarım
|869
|892
|0,59
|
|Çeyrek
|436
|446
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|17,13
|17,15
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,91
|61,91
|1,09
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