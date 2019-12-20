***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
20.12.2019 14:50
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
KSV - KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804545
BIST
15:02110.988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 388,88
|Açılış
|: 111.041
|
|Önceki Kapanış
|: 110.599
|
111.636
En Düşük
110.966
15:025,9261
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0174
|Açılış
|: 5,9170
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9380
|
5,9451
En Düşük
5,9064
15:026,5782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0359
|Açılış
|: 6,5580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5960
|
6,6169
En Düşük
6,5631
15:02281,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -1,45
|Açılış
|: 281,28
|
|Önceki Kapanış
|: 282,72
|
282,79
En Düşük
280,72
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|1,04
|7.016.242
|% 13,04
|
|ESCOM
|1,38
|4.507.033
|% 12,20
|
|IPEKE
|7,78
|411.199.874
|% 11,14
|
|BALAT
|0,66
|79.167
|% 10,00
|
|DARDL
|3,38
|1.035.764
|% 9,74
|
|GLBMD
|1,61
|16.316.977
|% -14,81
|
|BURVA
|6,92
|3.745.698
|% -12,41
|
|FLAP
|4,49
|39.127.122
|% -11,44
|
|HALKS
|1,98
|306.514
|% -10,00
|
|EMNIS
|1,46
|66.816
|% -8,18
|
|THYAO
|13,70
|671.282.655
|% -0,44
|
|KOZAA
|9,75
|457.423.816
|% 3,28
|
|IPEKE
|7,78
|411.199.874
|% 11,14
|
|TUPRS
|124,40
|271.060.114
|% 1,39
|
|SISE
|5,23
|265.101.658
|% 1,16
|
|IHLGM
|0,94
|151.555.743
|% 6,82
|
|KRSTL
|1,77
|211.614.816
|% 1,14
|
|EKGYO
|1,44
|131.293.798
|% 0,70
|
|KARSN
|1,57
|129.363.532
|% 3,29
|
|ALBRK
|1,37
|106.849.336
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6829
|7,7215
|% -0,37
|
|Frank
|6,0114
|6,0477
|% -0,70
|
|Riyal
|1,5735
|1,5814
|% -0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.479
|1.479
|-0,72
|
|Altın Gr.
|281
|281
|-1,44
|
|Cumhuriyet
|1.864
|1.892
|-5,00
|
|Tam
|1.855
|1.901
|-4,72
|
|Yarım
|897
|920
|-2,28
|
|Çeyrek
|450
|460
|-1,15
|
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,10
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,28
|66,28
|-0,26
|
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