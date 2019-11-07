***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.11.2019 14:57
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Hüseyin Cevdet Yılmaz 05.06.2015 Risk ve Denetim Komitesi ve İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
R. AHMET ALBAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 29.06.2018 Evet Bağımsız Üye Değil
BİLAL SAYIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.04.2019 Evet Bağımsız Üye Değil Risk ve Denetim Komitesi
ABDURRAHMAN DELİPOYRAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.04.2019 Evet Bağımsız Üye Değil
HAMİT KÜTÜK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 15.04.2019 Evet Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797181
BIST
18:05103.544
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 2.400,61
|Açılış
|: 101.812
|
|Önceki Kapanış
|: 101.144
|
103.544
En Düşük
101.812
18:055,7418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0075
|Açılış
|: 5,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7600
|
5,7642
En Düşük
5,7330
18:056,3549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0108
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3800
|
6,3858
En Düşük
6,3439
18:05273,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -1,98
|Açılış
|: 273,62
|
|Önceki Kapanış
|: 275,66
|
276,43
En Düşük
273,38
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|1,98
|8.273.595
|% 20,00
|
|YESIL
|15,00
|14.693.694
|% 20,00
|
|TIRE
|1,97
|124.331.889
|% 17,96
|
|BOSSA
|6,36
|50.940.137
|% 14,59
|
|CMENT
|13,21
|15.529.602
|% 13,29
|
|ODAS
|1,56
|124.736.467
|% -10,86
|
|KLMSN
|16,24
|59.256.153
|% -9,78
|
|EGCYH
|0,10
|61.614
|% -9,09
|
|ERBOS
|21,76
|18.597.605
|% -8,57
|
|KPHOL
|2,53
|64.082
|% -6,30
|
|THYAO
|12,65
|2.342.796.167
|% 5,95
|
|PETKM
|3,68
|629.423.762
|% 3,66
|
|GARAN
|9,73
|511.828.695
|% 2,53
|
|ASELS
|18,94
|484.461.933
|% 1,77
|
|KRDMD
|2,34
|351.652.760
|% 3,08
|
|THYAO
|12,65
|2.342.796.167
|% 5,95
|
|PETKM
|3,68
|629.423.762
|% 3,66
|
|KRDMD
|2,34
|351.652.760
|% 3,08
|
|YYAPI
|0,48
|43.727.961
|% 4,35
|
|YGYO
|0,49
|42.024.223
|% 4,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3350
|7,3718
|% -0,47
|
|Frank
|5,7489
|5,7835
|% -0,39
|
|Riyal
|1,5254
|1,5330
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.483
|1.484
|-7,78
|
|Altın Gr.
|274
|274
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.811
|1.856
|-8,03
|
|Yarım
|875
|898
|-3,89
|
|Çeyrek
|439
|449
|-1,94
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,57
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,53
|62,53
|0,79
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59CMENT
Yüzde 12.35 oranında artışla 13.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 162, 445 adet işlem
-
17:58TGSAS
Yüzde 7.57 oranında artışla 3.41 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 262, 055 adet işlem
-
17:56PINSU
Yüzde 9.70 oranında artışla 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 352, 168 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 103, 203 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 04 üstünde . İşlem hacmi 8, 509.00 milyon TL de
-
17:55THYAO
Yüzde 5.19 oranında artışla 12.56 lira fiyatla işlem gören hissede 174, 051, 667 adet işlem