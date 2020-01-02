***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıSerkan Anıl Türev Araçlar ve Düzey 3Hamit kütük Türev Araçlar ve Düzey 3Bora Doğanay Türev Araçlar ve Düzey 3http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806364BIST