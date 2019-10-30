***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
30.10.2019 12:18
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/10/2019
Karar Sayısı
2019/41
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
KT Portföy Yönetimi A.Ş. 2019/3Ç Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795321
BIST
14:3299.475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -362,89
|Açılış
|: 98.921
|
|Önceki Kapanış
|: 99.838
|
99.495
En Düşük
98.504
14:325,7270
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0105
|Açılış
|: 5,7290
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7709
En Düşük
5,7223
14:326,3657
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0113
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,4174
En Düşük
6,3589
14:32275,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,59
|Açılış
|: 275,02
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
276,40
En Düşük
274,31
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|5,49
|10.859
|% 15,82
|
|FENER
|16,09
|263.396.693
|% 13,71
|
|KLMSN
|13,25
|41.373.565
|% 13,15
|
|PKENT
|128,00
|147.422
|% 12,28
|
|BERA
|2,73
|25.073.619
|% 10,98
|
|SANEL
|3,25
|278.976
|% -10,96
|
|EGCYH
|0,10
|59.694
|% -9,09
|
|RALYH
|6,50
|395.240
|% -7,14
|
|DENIZ
|23,92
|6.231.258
|% -6,93
|
|EGCEY
|0,31
|8.298
|% -6,06
|
|THYAO
|11,67
|478.360.041
|% -1,44
|
|ISFIN
|2,70
|456.630.268
|% -0,37
|
|GARAN
|9,35
|357.373.827
|% -1,27
|
|FENER
|16,09
|263.396.693
|% 13,71
|
|AKBNK
|7,03
|195.620.669
|% -0,99
|
|ISFIN
|2,70
|456.630.268
|% -0,37
|
|IHLGM
|0,73
|80.346.287
|% -3,95
|
|EKGYO
|1,20
|49.927.402
|% -1,64
|
|THYAO
|11,67
|478.360.041
|% -1,44
|
|GARAN
|9,35
|357.373.827
|% -1,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3660
|7,4029
|% 0,07
|
|Frank
|5,7540
|5,7886
|% 0,09
|
|Riyal
|1,5244
|1,5321
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.494
|1.494
|5,96
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,83
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|6,00
|
|Tam
|1.817
|1.863
|4,22
|
|Yarım
|878
|901
|2,04
|
|Çeyrek
|441
|450
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,01
|
|B. Petrol
|61,09
|61,09
|-0,50
|
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