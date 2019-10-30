***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarKT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. 30.09.2019 FAALİYET RAPORU ektedir.Kamuoyunun Bilgisine Sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795579BIST