***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8 50.000 5.197 98.747 60.712 214.656 214.656Transferler3.035 57.677 -60.712Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)186.251 186.251 186.251Dönem Sonu Bakiyeler50.000 8.232 156.424 186.251 400.907 400.907Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8 50.000 8.232 156.424 284.399 499.055 499.055Transferler14.220 270.179 -284.399Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)139.547 139.547 139.547Dönem Sonu Bakiyeler50.000 22.452 426.603 139.547 638.602 638.602Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI349.619 182.997Dönem Karı (Zararı)139.547 186.251Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-160.641 -222.459Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-200.000 -275.000Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler9 -19.584.449 -18.838.782Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 19.384.449 18.563.782Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 39.359 52.541İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler193.165 1.549Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)101.322.762 101.086.839Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.462 -712İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.462 -712Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)-101.128.938 -101.088.291Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.803 3.713İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6.803 3.713Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları172.071 -34.659Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları10 -19.384.449 -18.563.782Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri9 19.584.449 18.838.782Vergi İadeleri (Ödemeleri)7 -22.452 -57.344YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)349.619 182.997NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)349.619 182.997DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ349.628 209.656DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ699.247 392.653Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 659.888 349.628Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar6 25.193.099 126.322.037Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar25.193.099 126.322.037Diğer Alacaklar925 194.749İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar925 194.749Peşin Ödenmiş Giderler1.162 2.023İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.162 2.023Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar7.149Diğer Dönen Varlıklar2.099 925İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar2.099 925ARA TOPLAM25.864.322 126.869.362TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR25.864.322 126.869.362DURAN VARLIKLARTOPLAM DURAN VARLIKLARTOPLAM VARLIKLAR25.864.322 126.869.362KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar25.225.720 126.347.855İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar25.225.720 126.347.855İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 25.193.099 126.322.037Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar32.621 25.818Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü7 22.452ARA TOPLAM25.225.720 126.370.307TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER25.225.720 126.370.307UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER25.225.720 126.370.307ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar638.602 499.055Ödenmiş Sermaye8 50.000 50.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22.452 8.232Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları426.603 156.424Net Dönem Karı veya Zararı139.547 284.399TOPLAM ÖZKAYNAKLAR638.602 499.055TOPLAM KAYNAKLAR25.864.322 126.869.362Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9 19.584.449 18.838.782 1.661.179 7.037.767Satışların Maliyeti10 -19.384.449 -18.563.782 -1.661.179 -7.037.767TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)200.000 275.000 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)200.000 275.000 0 0Genel Yönetim Giderleri11 -92.633 -62.501 -22.359 -19.486Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2.516 -112ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)107.367 215.015 -22.359 -19.598FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)107.367 215.015 -22.359 -19.598Finansman Gelirleri71.539 23.777 27.286 12.793SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)178.906 238.792 4.927 -6.805Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-39.359 -52.541 -1.084 1.497Dönem Vergi (Gideri) Geliri-39.359 -52.541 -1.084 1.497SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)139.547 186.251 3.843 -5.308DÖNEM KARI (ZARARI)139.547 186.251 3.843 -5.308Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları139.547 186.251 3.843 -5.308Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)139.547 186.251 3.843 -5.308Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları139.547 186.251 3.843 -5.308http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795573BIST