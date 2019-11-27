***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoTufan KARAMUK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 27.03.2016 0212 354 75 65 tufan.karamuk@kuveytturk.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 210666Erdal Hançer Yönetim Kurulu Üyesi 29.05.2019 02123541081 erdal.hancer@kuveytturk.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 206245Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviR. AHMET ALBAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye DeğilTUFAN KARAMUK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı İcrada Görevli Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Müdürü Evet Bağımsız Üye DeğilÖMER ASIM ÖZGÖZÜKARA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi YMM Evet Bağımsız ÜyeKAMİL KİBAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.07.2019 İcrada Görevli Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Döviz ve Kıymetli Madenler Müdürü Evet Bağımsız Üye DeğilERDAL HANÇER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.07.2019 İcrada Görevli Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Sukuk Alım Satım Yöneticisi Evet Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800554BIST