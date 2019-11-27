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***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.11.2019 09:06
GÜNCEL HABERLER



***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Tufan KARAMUK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 27.03.2016 0212 354 75 65 tufan.karamuk@kuveytturk.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 210666
Erdal Hançer Yönetim Kurulu Üyesi 29.05.2019 02123541081 erdal.hancer@kuveytturk.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 206245

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
R. AHMET ALBAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil
TUFAN KARAMUK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı İcrada Görevli Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil
ÖMER ASIM ÖZGÖZÜKARA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi YMM Evet Bağımsız Üye
KAMİL KİBAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.07.2019 İcrada Görevli Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Döviz ve Kıymetli Madenler Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil
ERDAL HANÇER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.07.2019 İcrada Görevli Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Sukuk Alım Satım Yöneticisi Evet Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800554


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Riyal 1,5328 1,5405 % 0,07  
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Altın Gr. 271 271 -0,22  
Cumhuriyet 1.786 1.813 0,00  
Tam 1.778 1.823 -0,75  
Yarım 859 882 -0,37  
Çeyrek 431 441 -0,18  
Gümüş.Ons 17,02 17,06 -0,07  
Gümüş Gr. 3,16 3,16 -0,01  
B. Petrol 63,13 63,13 -0,08  
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