***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor
11.11.2019 19:24
***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27.218.798 317.677 42.757.323 42.757.323 -102.183 42.655.140 1.370.632 18.177.093 -14.427.879 3.749.214 75.311.461 155.580 75.467.041
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-14.427.879 14.427.879 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.068.934 -1.068.934 -12.930 -1.073.631 -3.035.011 -3.035.011 -4.116.875 -303.984 -4.420.859
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27.218.798 317.677 41.688.389 41.688.389 -115.113 41.581.509 1.370.632 3.749.214 -3.035.011 714.203 71.194.586 -148.404 71.046.182
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
54.437.596 502.311 41.688.389 41.688.389 -166.147 41.522.242 1.370.632 1.866.226 -7.495.082 -5.628.856 92.203.925 317.820 92.521.745
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-35 -35 -35 35 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-7.495.082 7.495.082 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.154.709 1.154.709 -3.806 1.150.903 -22.489.364 -22.489.364 -21.338.461 -21.338.461
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
19.885 19.885 19.885 -317.855 -297.970
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
54.437.596 502.311 42.843.098 42.843.098 -150.068 42.693.030 1.370.632 -5.628.891 -22.489.364 -28.118.255 70.885.314 70.885.314
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.497.822 14.961.708
Dönem Karı (Zararı)
-22.489.364 -3.338.995
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-22.489.364 -3.338.995
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
142.849 -68.947
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 413.815 313.823
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-126.694
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-126.694
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
28 1.577.877 125.802
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 -529.666 125.802
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 2.107.543
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
29 798.281 946.485
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
29 798.281 946.485
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 -2.647.124 -1.328.363
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.870.199 18.369.650
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.546.638 9.298.983
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 2.546.638 9.298.983
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8,11,12 19.946.908 -2.557.636
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 -1.658.689 233.825
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8,11,12 21.605.597 -2.791.461
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 16.701.788 309.934
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.865.471 -853.728
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33 155.273
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -2.020.744 -853.728
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
10 -25.091.599
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
10 -25.091.599
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,11,12 -4.368.065 12.172.097
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
33 6.720.000 1.896.725
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8,11,12 -11.088.065 10.275.372
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-14.476.316 14.961.708
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
31 -21.506
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-524.945 -6.815.498
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
274.861
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16,18 884 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16,18 884
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16,18 -800.690 -6.815.498
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16,18 -707.142 -6.773.348
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-93.548 -42.150
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.800.206 -3.138.475
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 4.800.206
Kredilerden Nakit Girişleri
19 4.800.206
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
19 -3.138.475
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
19 -3.138.475
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.222.561 5.007.735
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.222.561 5.007.735
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 10.422.182 953.618
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 199.621 5.961.353
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 199.621 10.422.182
Finansal Yatırımlar
6 798.281
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 798.281
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 798.281
Ticari Alacaklar
7 9.669.390 8.968.315
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 9.669.390 8.968.315
Diğer Alacaklar
8 40.290.689 26.716.476
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 28.738.201 26.495.112
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 11.552.488 221.364
Stoklar
9 24.378.407 31.041.052
Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.611.504 28.101.574
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
33 4.454
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.611.504 28.097.120
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
31 21.506 19.104
Diğer Dönen Varlıklar
12 2.165.464 1.538.992
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 2.165.464 1.538.992
ARA TOPLAM
79.336.581 107.605.976
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
79.336.581 107.605.976
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 95.709 95.709
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 95.709 95.709
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 95.709 95.709
Ticari Alacaklar
7 7.315.346 10.563.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 7.315.346 10.563.059
Diğer Alacaklar
8 91.272 227.728
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 91.272 227.728
Stoklar
9 72.637.165 82.676.308
Maddi Duran Varlıklar
16 53.298.996 51.725.962
Arazi ve Arsalar
16 46.362.682 45.725.480
Binalar
16 6.650.000 5.257.223
Taşıtlar
16 49.021 93.446
Mobilya ve Demirbaşlar
16 237.293 467.899
Özel Maliyetler
181.914
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 159.987 142.368
Bilgisayar Yazılımları
18 159.987 138.822
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.546
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.568.098 10.089.165
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.568.098 10.089.165
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
135.166.573 155.520.299
TOPLAM VARLIKLAR
214.503.154 263.126.275
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 3.488.611 19.334.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 3.488.611 19.334.441
Banka Kredileri
19 3.488.611 19.334.441
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19 4.690.860 52.825.118
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19 4.690.860 52.825.118
Banka Kredileri
19 4.690.860 52.825.118
Ticari Borçlar
7 6.226.570 8.092.041
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
33 155.273
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 6.226.570 7.936.768
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 1.408.968 267.173
Diğer Borçlar
8 135.614 6.844.100
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
33 58.298 6.778.298
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 77.316 65.802
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
10 6.071.991 8.362.340
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
10 6.071.991 8.362.340
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 1.319.387 665.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 1.319.387 665.497
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 5.054.401 3.150.675
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 14.235 218.053
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 5.040.166 2.932.622
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 5.518.866 4.126.020
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 5.518.866 4.126.020
ARA TOPLAM
33.915.268 103.667.405
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.915.268 103.667.405
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
19 100.752.187 31.971.893
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19 100.752.187 31.971.893
Banka Kredileri
19 100.752.187 31.971.893
Diğer Borçlar
8 321.892 819.167
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 321.892 819.167
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
10 4.741.098 27.542.348
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
10 4.741.098 27.542.348
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 26.097 514.989
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 26.097 514.989
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 3.861.298 5.896.215
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
12 192.513
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
12 192.513
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
109.702.572 66.937.125
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
143.617.840 170.604.530
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
70.885.314 92.203.925
Ödenmiş Sermaye
33 54.437.596 54.437.596
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
33 502.311 502.311
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33 42.693.030 41.522.242
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33 42.693.030 41.522.242
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
33 42.843.098 41.688.389
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33 -150.068 -166.147
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
33 1.370.632 1.370.632
Yasal Yedekler
33 1.370.632 1.370.632
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 -5.628.891 1.866.226
Net Dönem Karı veya Zararı
33 -22.489.364 -7.495.082
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
33 317.820
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
70.885.314 92.521.745
TOPLAM KAYNAKLAR
214.503.154 263.126.275
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
25 5.609.350 28.699.077 4.561.684 2.031.956
Satışların Maliyeti
25 -7.558.231 -9.474.288 -6.687.660 -738.528
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-1.948.881 19.224.789 -2.125.976 1.293.428
BRÜT KAR (ZARAR)
-1.948.881 19.224.789 -2.125.976 1.293.428
Genel Yönetim Giderleri
26 -9.848.648 -8.228.453 -3.295.988 -2.023.908
Pazarlama Giderleri
26 -1.526.151 -1.242.093 -6.427 -281.377
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 26.281.657 28.702.141 851.930 10.191.120
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -28.120.139 -24.828.410 2.789.731 -6.066.960
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-15.162.162 13.627.974 -1.786.730 3.112.303
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 6.522.103 340.086 6.208.428 114.800
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -626.762 -946.485 -366.663 -536.812
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
29 2.608.979 703.803
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.657.842 13.021.575 4.758.838 2.690.291
Finansman Gelirleri
30 167.665 3.757.157 11.866 2.324.015
Finansman Giderleri
30 -18.646.311 -21.446.090 -7.717.201 -8.071.245
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-25.136.488 -4.667.358 -2.946.497 -3.056.939
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.647.124 1.328.363 -957.896 415.337
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 2.647.124 1.328.363 -957.896 415.337
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-22.489.364 -3.338.995 -3.904.393 -2.641.602
DÖNEM KARI (ZARARI)
-22.489.364 -3.338.995 -3.904.393 -2.641.602
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -303.984 1.203.129 -45.063
Ana Ortaklık Payları
-22.489.364 -3.035.011 -5.107.522 -2.596.539
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.150.783 -1.081.864 1.155.340 -8.233
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 1.480.396 -1.068.934 1.480.396
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -5.033 -16.577 809 -10.555
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23 -324.580 3.647 -325.865 2.322
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -324.580 3.647 -325.865 2.322
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.150.783 -1.081.864 1.155.340 -8.233
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-21.338.581 -4.420.859 -2.749.053 -2.649.835
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -303.984 1.207.410 -45.063
Ana Ortaklık Payları
-21.338.581 -4.116.875 -3.956.463 -2.604.772
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798271
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