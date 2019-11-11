***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor









***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/AzalışlarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.218.798 317.677 42.757.323 42.757.323 -102.183 42.655.140 1.370.632 18.177.093 -14.427.879 3.749.214 75.311.461 155.580 75.467.041Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-14.427.879 14.427.879 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.068.934 -1.068.934 -12.930 -1.073.631 -3.035.011 -3.035.011 -4.116.875 -303.984 -4.420.859Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler27.218.798 317.677 41.688.389 41.688.389 -115.113 41.581.509 1.370.632 3.749.214 -3.035.011 714.203 71.194.586 -148.404 71.046.182Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler54.437.596 502.311 41.688.389 41.688.389 -166.147 41.522.242 1.370.632 1.866.226 -7.495.082 -5.628.856 92.203.925 317.820 92.521.745Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler-35 -35 -35 35 0Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-7.495.082 7.495.082 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.154.709 1.154.709 -3.806 1.150.903 -22.489.364 -22.489.364 -21.338.461 -21.338.461Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması19.885 19.885 19.885 -317.855 -297.970Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler54.437.596 502.311 42.843.098 42.843.098 -150.068 42.693.030 1.370.632 -5.628.891 -22.489.364 -28.118.255 70.885.314 70.885.314Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.497.822 14.961.708Dönem Karı (Zararı)-22.489.364 -3.338.995Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-22.489.364 -3.338.995Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler142.849 -68.947Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 413.815 313.823Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-126.694Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-126.694Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler28 1.577.877 125.802Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28 -529.666 125.802Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28 2.107.543Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler29 798.281 946.485Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler29 798.281 946.485Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 -2.647.124 -1.328.363İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler7.870.199 18.369.650Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 2.546.638 9.298.983İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 2.546.638 9.298.983Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8,11,12 19.946.908 -2.557.636İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)33 -1.658.689 233.825İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8,11,12 21.605.597 -2.791.461Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 16.701.788 309.934Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -1.865.471 -853.728İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)33 155.273İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -2.020.744 -853.728Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler10 -25.091.599Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)10 -25.091.599Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8,11,12 -4.368.065 12.172.097İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)33 6.720.000 1.896.725İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8,11,12 -11.088.065 10.275.372Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-14.476.316 14.961.708Vergi İadeleri (Ödemeleri)31 -21.506YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-524.945 -6.815.498Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri274.861Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16,18 884 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16,18 884Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16,18 -800.690 -6.815.498Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16,18 -707.142 -6.773.348Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-93.548 -42.150FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.800.206 -3.138.475Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri19 4.800.206Kredilerden Nakit Girişleri19 4.800.206Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları19 -3.138.475Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları19 -3.138.475Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.222.561 5.007.735NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.222.561 5.007.735DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 10.422.182 953.618DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 199.621 5.961.353Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 199.621 10.422.182Finansal Yatırımlar6 798.281Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 798.281Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar6 798.281Ticari Alacaklar7 9.669.390 8.968.315İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 9.669.390 8.968.315Diğer Alacaklar8 40.290.689 26.716.476İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar33 28.738.201 26.495.112İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 11.552.488 221.364Stoklar9 24.378.407 31.041.052Peşin Ödenmiş Giderler11 2.611.504 28.101.574İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler33 4.454İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 2.611.504 28.097.120Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar31 21.506 19.104Diğer Dönen Varlıklar12 2.165.464 1.538.992İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 2.165.464 1.538.992ARA TOPLAM79.336.581 107.605.976TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR79.336.581 107.605.976DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 95.709 95.709Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 95.709 95.709Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar6 95.709 95.709Ticari Alacaklar7 7.315.346 10.563.059İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 7.315.346 10.563.059Diğer Alacaklar8 91.272 227.728İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 91.272 227.728Stoklar9 72.637.165 82.676.308Maddi Duran Varlıklar16 53.298.996 51.725.962Arazi ve Arsalar16 46.362.682 45.725.480Binalar16 6.650.000 5.257.223Taşıtlar16 49.021 93.446Mobilya ve Demirbaşlar16 237.293 467.899Özel Maliyetler181.914Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 159.987 142.368Bilgisayar Yazılımları18 159.987 138.822Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.546Peşin Ödenmiş Giderler11 1.568.098 10.089.165İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 1.568.098 10.089.165TOPLAM DURAN VARLIKLAR135.166.573 155.520.299TOPLAM VARLIKLAR214.503.154 263.126.275KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar19 3.488.611 19.334.441İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar19 3.488.611 19.334.441Banka Kredileri19 3.488.611 19.334.441Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları19 4.690.860 52.825.118İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları19 4.690.860 52.825.118Banka Kredileri19 4.690.860 52.825.118Ticari Borçlar7 6.226.570 8.092.041İlişkili Taraflara Ticari Borçlar33 155.273İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 6.226.570 7.936.768Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 1.408.968 267.173Diğer Borçlar8 135.614 6.844.100İlişkili Taraflara Diğer Borçlar33 58.298 6.778.298İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 77.316 65.802Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler10 6.071.991 8.362.340Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri10 6.071.991 8.362.340Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 1.319.387 665.497İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 1.319.387 665.497Kısa Vadeli Karşılıklar21 5.054.401 3.150.675Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 14.235 218.053Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 5.040.166 2.932.622Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 5.518.866 4.126.020İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 5.518.866 4.126.020ARA TOPLAM33.915.268 103.667.405TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER33.915.268 103.667.405UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar19 100.752.187 31.971.893İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar19 100.752.187 31.971.893Banka Kredileri19 100.752.187 31.971.893Diğer Borçlar8 321.892 819.167İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 321.892 819.167Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler10 4.741.098 27.542.348Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri10 4.741.098 27.542.348Uzun Vadeli Karşılıklar21 26.097 514.989Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 26.097 514.989Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31 3.861.298 5.896.215Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler12 192.513İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler12 192.513TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER109.702.572 66.937.125TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER143.617.840 170.604.530ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar70.885.314 92.203.925Ödenmiş Sermaye33 54.437.596 54.437.596Paylara İlişkin Primler (İskontolar)33 502.311 502.311Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)33 42.693.030 41.522.242Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)33 42.693.030 41.522.242Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)33 42.843.098 41.688.389Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)33 -150.068 -166.147Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler33 1.370.632 1.370.632Yasal Yedekler33 1.370.632 1.370.632Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları33 -5.628.891 1.866.226Net Dönem Karı veya Zararı33 -22.489.364 -7.495.082Kontrol Gücü Olmayan Paylar33 317.820TOPLAM ÖZKAYNAKLAR70.885.314 92.521.745TOPLAM KAYNAKLAR214.503.154 263.126.275Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 5.609.350 28.699.077 4.561.684 2.031.956Satışların Maliyeti25 -7.558.231 -9.474.288 -6.687.660 -738.528TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-1.948.881 19.224.789 -2.125.976 1.293.428BRÜT KAR (ZARAR)-1.948.881 19.224.789 -2.125.976 1.293.428Genel Yönetim Giderleri26 -9.848.648 -8.228.453 -3.295.988 -2.023.908Pazarlama Giderleri26 -1.526.151 -1.242.093 -6.427 -281.377Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 26.281.657 28.702.141 851.930 10.191.120Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -28.120.139 -24.828.410 2.789.731 -6.066.960ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-15.162.162 13.627.974 -1.786.730 3.112.303Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 6.522.103 340.086 6.208.428 114.800Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29 -626.762 -946.485 -366.663 -536.812TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri29 2.608.979 703.803FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-6.657.842 13.021.575 4.758.838 2.690.291Finansman Gelirleri30 167.665 3.757.157 11.866 2.324.015Finansman Giderleri30 -18.646.311 -21.446.090 -7.717.201 -8.071.245SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-25.136.488 -4.667.358 -2.946.497 -3.056.939Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.647.124 1.328.363 -957.896 415.337Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 2.647.124 1.328.363 -957.896 415.337SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-22.489.364 -3.338.995 -3.904.393 -2.641.602DÖNEM KARI (ZARARI)-22.489.364 -3.338.995 -3.904.393 -2.641.602Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -303.984 1.203.129 -45.063Ana Ortaklık Payları-22.489.364 -3.035.011 -5.107.522 -2.596.539Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.150.783 -1.081.864 1.155.340 -8.233Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23 1.480.396 -1.068.934 1.480.396Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -5.033 -16.577 809 -10.555Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler23 -324.580 3.647 -325.865 2.322Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 -324.580 3.647 -325.865 2.322Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.150.783 -1.081.864 1.155.340 -8.233TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-21.338.581 -4.420.859 -2.749.053 -2.649.835Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -303.984 1.207.410 -45.063Ana Ortaklık Payları-21.338.581 -4.116.875 -3.956.463 -2.604.772http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798271BIST