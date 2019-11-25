***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 18.11.2019 tarih ve 28 sayılı kararıyla Sayın Gökhan DEMİRLİ yönetim kurulu üyesi olarak atanmış olup Kurumsal Yönetim Komitemizin 18.11.2019 tarihli görüşü ve Yönetim Kurulumuzun 25.11.2019 tarih ve 29 sayılı kararıyla 25.11.2019 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak göreve başlamıştır.Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800310BIST