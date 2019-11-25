***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurumsal Yönetim Komitemizin 18.11.2019 tarihli görüşü ve 25.11.2019 tarih ve 29 sayılı Yönetim Kurulumuz kararıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacak olan Sayın Gökhan DEMİRLİ'nin 18.11.2019 tarihli bağımsızlık beyanı ekte sunulmuştur.Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800333BIST