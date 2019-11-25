***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.11.2019 16:59
***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurumsal Yönetim Komitemizin 18.11.2019 tarihli görüşü ve 25.11.2019 tarih ve 29 sayılı Yönetim Kurulumuz kararıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacak olan Sayın Gökhan DEMİRLİ'nin 18.11.2019 tarihli bağımsızlık beyanı ekte sunulmuştur.
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800333
BIST
18:05105.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -1.205,94
|Açılış
|: 107.193
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|Önceki Kapanış
|: 106.588
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107.846
En Düşük
105.222
18:055,7461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0324
|Açılış
|: 5,7450
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|Önceki Kapanış
|: 5,7200
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5,7539
En Düşük
5,7003
18:056,3285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
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|Açılış
|: 6,3200
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|Önceki Kapanış
|: 6,3050
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En Düşük
6,2911
18:05269,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,41
|Açılış
|: 269,04
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|Önceki Kapanış
|: 268,63
|
269,86
En Düşük
267,39
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|14,48
|10.749.575
|% 19,97
|
|VAKFN
|2,67
|59.267.269
|% 19,73
|
|MTRYO
|2,34
|4.782.246
|% 14,71
|
|OZBAL
|1,72
|9.764.665
|% 14,67
|
|TSPOR
|1,84
|161.314.859
|% 14,29
|
|VKGYO
|2,17
|119.071.945
|% -7,26
|
|IHYAY
|0,90
|41.824.779
|% -7,22
|
|RYGYO
|2,35
|3.296.374
|% -6,37
|
|DYOBY
|4,20
|13.515.765
|% -5,83
|
|AKFGY
|2,87
|2.493.984
|% -5,59
|
|THYAO
|13,44
|2.220.216.269
|% -1,47
|
|GARAN
|9,93
|579.960.765
|% -1,88
|
|KRDMD
|2,40
|522.057.358
|% 1,27
|
|PETKM
|3,66
|432.375.690
|% -1,35
|
|ASELS
|18,72
|429.895.266
|% -2,80
|
|KRDMD
|2,40
|522.057.358
|% 1,27
|
|THYAO
|13,44
|2.220.216.269
|% -1,47
|
|EKGYO
|1,46
|206.569.968
|% 0,00
|
|PETKM
|3,66
|432.375.690
|% -1,35
|
|IEYHO
|0,41
|42.076.974
|% -2,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3856
|7,4226
|% 1,00
|
|Frank
|5,7315
|5,7660
|% 0,45
|
|Riyal
|1,5262
|1,5339
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.459
|1.459
|-3,34
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,48
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-1,00
|
|Tam
|1.779
|1.824
|0,16
|
|Yarım
|860
|882
|0,08
|
|Çeyrek
|431
|441
|0,04
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,98
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|62,34
|62,34
|-0,03
|
Seans Raporu
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17:59IHYAY
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Endeks 105, 539 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 98 altında . İşlem hacmi 9, 748.00 milyon TL de
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17:58DYOBY
Yüzde -5.61 oranında düşüşle 4.21 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 958, 055 adet işlem
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17:56IHYAY
Yüzde -7.22 oranında düşüşle 0.90 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 780, 811 adet işlem