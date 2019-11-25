***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 25.11.2019 tarih ve 29 sayılı kararıyla Yönetim Kurulu Üyemiz ve Başkan Vekili Sayın Memet Tayran DEMİR'in kendi isteğiyle Yönetim Kurulu Üyeliğinden ve Başkan Vekilliği görevinden ayrılma isteği onaylanmış olup aynı Yönetim Kurulumuz kararıyla Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sayın Halil ÜRÜN'ün Yönetim Kurulu Üyesi Başkan Vekili olarak görev yapmasına karar verilmiştir.Bu kararlar sonucu Yönetim Kurulumuzun görev dağılımı aşağıdaki şekilde teşkil olmuşturYönetim Kurulu Başkanı: Mehmet Bora TÜTÜNCÜOĞLUYönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür: Ufuk BAŞERYönetim Kurulu Başkan Vekili: Halil ÜRÜNYönetim Kurulu Bağımsız Üyesi: Alperen ODABAŞIYönetim Kurulu Bağımsız Üyesi: Gökhan DEMİRLİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800375BIST