***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.11.2019 18:55
***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 25.11.2019 tarih ve 29 sayılı kararıyla Yönetim Kurulu Üyemiz ve Başkan Vekili Sayın Memet Tayran DEMİR'in kendi isteğiyle Yönetim Kurulu Üyeliğinden ve Başkan Vekilliği görevinden ayrılma isteği onaylanmış olup aynı Yönetim Kurulumuz kararıyla Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sayın Halil ÜRÜN'ün Yönetim Kurulu Üyesi Başkan Vekili olarak görev yapmasına karar verilmiştir.
Bu kararlar sonucu Yönetim Kurulumuzun görev dağılımı aşağıdaki şekilde teşkil olmuştur
Yönetim Kurulu Başkanı: Mehmet Bora TÜTÜNCÜOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür: Ufuk BAŞER
Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Halil ÜRÜN
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi: Alperen ODABAŞI
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi: Gökhan DEMİRLİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800375
BIST
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En Yüksek
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|14,48
|10.749.575
|% 19,97
|
|VAKFN
|2,67
|59.267.269
|% 19,73
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|MTRYO
|2,34
|4.782.246
|% 14,71
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|OZBAL
|1,72
|9.764.665
|% 14,67
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|TSPOR
|1,84
|161.314.859
|% 14,29
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|VKGYO
|2,17
|119.071.945
|% -7,26
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|IHYAY
|0,90
|41.824.779
|% -7,22
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|RYGYO
|2,35
|3.296.374
|% -6,37
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|DYOBY
|4,20
|13.515.765
|% -5,83
|
|AKFGY
|2,87
|2.493.984
|% -5,59
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|THYAO
|13,44
|2.220.216.269
|% -1,47
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|GARAN
|9,93
|579.960.765
|% -1,88
|
|KRDMD
|2,40
|522.057.358
|% 1,27
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|PETKM
|3,66
|432.375.690
|% -1,35
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|ASELS
|18,72
|429.895.266
|% -2,80
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|KRDMD
|2,40
|522.057.358
|% 1,27
|
|THYAO
|13,44
|2.220.216.269
|% -1,47
|
|EKGYO
|1,46
|206.569.968
|% 0,00
|
|PETKM
|3,66
|432.375.690
|% -1,35
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|IEYHO
|0,41
|42.076.974
|% -2,38
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3836
|7,4207
|% 0,97
|
|Frank
|5,7297
|5,7642
|% 0,41
|
|Riyal
|1,5261
|1,5338
|% 0,47
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|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.459
|1.459
|-3,44
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,55
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-1,00
|
|Tam
|1.779
|1.824
|0,16
|
|Yarım
|860
|882
|0,08
|
|Çeyrek
|431
|441
|0,04
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,98
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
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|B. Petrol
|62,27
|62,27
|-0,10
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