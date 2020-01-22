***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali İlhan AK görevinden ayrılmış olup yürütmüş olduğu Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticiliği ile Kurumsal Yönetim Komite ve Riskin Erken Saptanması Komite Üyelikleri sona ermiştir.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813981BIST