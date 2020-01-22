***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.01.2020 15:19
***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali İlhan AK görevinden ayrılmış olup yürütmüş olduğu Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticiliği ile Kurumsal Yönetim Komite ve Riskin Erken Saptanması Komite Üyelikleri sona ermiştir.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813981
BIST
16:14123.010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -546,24
|Açılış
|: 124.216
|
|Önceki Kapanış
|: 123.556
|
124.537
En Düşük
122.902
16:145,9246
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0100
|Açılış
|: 5,9240
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9290
|
5,9445
En Düşük
5,9212
16:146,5722
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0092
|Açılış
|: 6,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5906
En Düşük
6,5645
16:14296,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,10
|Açılış
|: 296,37
|
|Önceki Kapanış
|: 297,47
|
297,69
En Düşük
295,91
BIST En Aktif Hisseler
|PENGD
|2,76
|39.925.122
|% 17,95
|
|HUBVC
|37,00
|32.065.068
|% 16,57
|
|DOKTA
|60,95
|126.527
|% 15,00
|
|BURCE
|8,15
|2.656.673
|% 14,95
|
|BURVA
|23,00
|296.225
|% 14,31
|
|QNBFB
|75,95
|78.753.872
|% -15,00
|
|QNBFL
|203,20
|504.394
|% -14,98
|
|DAGHL
|4,17
|856.957
|% -12,58
|
|BALAT
|2,18
|149.827
|% -9,92
|
|MZHLD
|15,60
|435.631
|% -9,30
|
|THYAO
|14,77
|1.147.786.620
|% -0,74
|
|IPEKE
|9,77
|808.745.814
|% 10,90
|
|HALKB
|7,06
|808.634.510
|% 1,88
|
|KRDMD
|3,04
|627.597.048
|% -2,88
|
|PETKM
|4,07
|569.884.600
|% -0,49
|
|ALBRK
|1,75
|374.571.681
|% 0,57
|
|KRDMD
|3,04
|627.597.048
|% -2,88
|
|PETKM
|4,07
|569.884.600
|% -0,49
|
|ODAS
|1,98
|255.399.228
|% 2,06
|
|HALKB
|7,06
|808.634.510
|% 1,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7564
|7,7953
|% 0,50
|
|Frank
|6,0797
|6,1163
|% -0,37
|
|Riyal
|1,5744
|1,5823
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.556
|-2,66
|
|Altın Gr.
|296
|296
|-1,04
|
|Cumhuriyet
|1.962
|1.992
|5,00
|
|Tam
|1.953
|2.002
|5,97
|
|Yarım
|944
|968
|2,89
|
|Çeyrek
|473
|484
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,84
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,12
|64,12
|-0,47
|
Seans Raporu
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16:25MRSHL
Yüzde -3.52 oranında düşüşle 50.75 lira fiyatla işlem gören hissede 74, 777 adet işlem
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16:24XU100
Endeks 122, 985 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 46 altında . İşlem hacmi 10, 070.00 milyon TL de
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16:22GEDIK
Yüzde -6.15 oranında düşüşle 10.08 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 010, 015 adet işlem
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16:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -369, 42 kaybederek (% -0.31 ) 117, 141
-
16:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEPET, EDIP, EKIZ, METAL, EGCYH, EGCEY, HALKB