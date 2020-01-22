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***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.01.2020 15:19
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***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

     Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali İlhan AK görevinden ayrılmış olup yürütmüş olduğu Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticiliği ile Kurumsal Yönetim Komite ve Riskin Erken Saptanması Komite  Üyelikleri sona ermiştir.          
       Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgisine sunarız.
    
       Saygılarımızla,    
        
  
    





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813981


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