***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.11.2019 19:11
***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET BORA TÜTÜNCÜOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 11.04.2019 İcrada Görevli YOK Bağlı Ortaklık Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0.12 Bağımsız Üye Değil
UFUK BAŞER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat Mühendisi 11.04.2019 İcrada Görevli YOK Bağlı Ortaklık Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
HALİL ÜRÜN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avukat 27.03.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi YOK Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Evet
ALPEREN ODABAŞI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 27.03.2019 İcrada Görevli Değil YOK YOK Hayır Bağımsız Üye Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI - RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ VE DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ
GÖKHAN DEMİRLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 18.11.2019 İcrada Görevli Değil yok yok Evet 0 - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800377
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|
|PETKM
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|432.375.690
|% -1,35
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|ASELS
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|429.895.266
|% -2,80
|
|KRDMD
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|522.057.358
|% 1,27
|
|THYAO
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|% -1,47
|
|EKGYO
|1,46
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|% 0,00
|
|PETKM
|3,66
|432.375.690
|% -1,35
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|IEYHO
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|42.076.974
|% -2,38
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3826
|7,4196
|% 0,96
|
|Frank
|5,7332
|5,7678
|% 0,48
|
|Riyal
|1,5256
|1,5333
|% 0,44
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|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.455
|1.455
|-7,14
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,01
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-1,00
|
|Tam
|1.779
|1.824
|0,16
|
|Yarım
|860
|882
|0,08
|
|Çeyrek
|431
|441
|0,04
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,92
|-0,11
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|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,00
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|B. Petrol
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|62,64
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