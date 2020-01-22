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***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.01.2020 16:14
GÜNCEL HABERLER



***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ayşe Sunay GÜRSU Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 15.01.2020 0212 6033200 aysesunaygursu@kuyas.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı,Türev Araçlar Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı,Gayrimenkul Değerleme Lisansı 200977,700356,305571,603331901653

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
UFUK BAŞER Genel Müdür İnşaat Mühendisi YOK Bağlı Ortaklık Yönetim Kurulu Üyesi
HAKAN ERDEM Sözleşme Yönetimi ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Yönetici YOK YOK
MİRYAM MAŞTAOĞLU Mali ve Finans İşlerinden Sorumlu Genel Müdür Yrd. Yönetici Yoktur Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814000


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENGD 2,76 40.320.813 % 17,95  
HUBVC 37,00 32.172.757 % 16,57  
DOKTA 60,95 126.527 % 15,00  
BURCE 8,15 2.656.673 % 14,95  
ESCOM 2,18 26.562.934 % 14,74  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
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Sterlin 7,7549 7,7938 % 0,48  
Frank 6,0797 6,1163 % -0,37  
Riyal 1,5742 1,5821 % -0,18  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.556 1.556 -2,59  
Altın Gr. 296 296 -1,13  
Cumhuriyet 1.962 1.992 5,00  
Tam 1.953 2.002 5,97  
Yarım 944 968 2,89  
Çeyrek 473 484 1,44  
Gümüş.Ons 17,81 17,86 0,02  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 -0,01  
B. Petrol 64,15 64,15 -0,44  
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