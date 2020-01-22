***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAyşe Sunay GÜRSU Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 15.01.2020 0212 6033200 aysesunaygursu@kuyas.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı,Türev Araçlar Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı,Gayrimenkul Değerleme Lisansı 200977,700356,305571,603331901653Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerUFUK BAŞER Genel Müdür İnşaat Mühendisi YOK Bağlı Ortaklık Yönetim Kurulu ÜyesiHAKAN ERDEM Sözleşme Yönetimi ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Yönetici YOK YOKMİRYAM MAŞTAOĞLU Mali ve Finans İşlerinden Sorumlu Genel Müdür Yrd. Yönetici Yoktur Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814000BIST