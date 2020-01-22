***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.01.2020 16:14
***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ayşe Sunay GÜRSU Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 15.01.2020 0212 6033200 aysesunaygursu@kuyas.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı,Türev Araçlar Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı,Gayrimenkul Değerleme Lisansı 200977,700356,305571,603331901653
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
UFUK BAŞER Genel Müdür İnşaat Mühendisi YOK Bağlı Ortaklık Yönetim Kurulu Üyesi
HAKAN ERDEM Sözleşme Yönetimi ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Yönetici YOK YOK
MİRYAM MAŞTAOĞLU Mali ve Finans İşlerinden Sorumlu Genel Müdür Yrd. Yönetici Yoktur Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814000
BIST
16:16123.008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -548,60
|Açılış
|: 124.216
|
|Önceki Kapanış
|: 123.556
|
124.537
En Düşük
122.902
16:165,9253
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0093
|Açılış
|: 5,9240
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9290
|
5,9445
En Düşük
5,9212
16:166,5724
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0090
|Açılış
|: 6,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5906
En Düşük
6,5645
16:16296,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,10
|Açılış
|: 296,38
|
|Önceki Kapanış
|: 297,47
|
297,69
En Düşük
295,91
BIST En Aktif Hisseler
|PENGD
|2,76
|40.320.813
|% 17,95
|
|HUBVC
|37,00
|32.172.757
|% 16,57
|
|DOKTA
|60,95
|126.527
|% 15,00
|
|BURCE
|8,15
|2.656.673
|% 14,95
|
|ESCOM
|2,18
|26.562.934
|% 14,74
|
|QNBFB
|75,95
|78.780.530
|% -15,00
|
|QNBFL
|203,20
|504.394
|% -14,98
|
|DAGHL
|4,17
|856.957
|% -12,58
|
|BALAT
|2,18
|149.827
|% -9,92
|
|MZHLD
|15,60
|435.631
|% -9,30
|
|THYAO
|14,79
|1.158.645.498
|% -0,60
|
|HALKB
|7,07
|813.578.218
|% 2,02
|
|IPEKE
|9,76
|811.042.255
|% 10,78
|
|KRDMD
|3,05
|630.533.356
|% -2,56
|
|PETKM
|4,07
|570.694.738
|% -0,49
|
|ALBRK
|1,75
|375.276.467
|% 0,57
|
|KRDMD
|3,05
|630.533.356
|% -2,56
|
|PETKM
|4,07
|570.694.738
|% -0,49
|
|ODAS
|1,97
|259.522.808
|% 1,55
|
|HALKB
|7,07
|813.578.218
|% 2,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7549
|7,7938
|% 0,48
|
|Frank
|6,0797
|6,1163
|% -0,37
|
|Riyal
|1,5742
|1,5821
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.556
|-2,59
|
|Altın Gr.
|296
|296
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|1.962
|1.992
|5,00
|
|Tam
|1.953
|2.002
|5,97
|
|Yarım
|944
|968
|2,89
|
|Çeyrek
|473
|484
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,86
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,15
|64,15
|-0,44
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -866, 32 kaybederek (% -0.58 ) 148, 812
-
16:29XU100
Endeks 123, 000 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 45 altında . İşlem hacmi 10, 263.00 milyon TL de
-
16:28MRSHL
Yüzde -3.61 oranında düşüşle 50.70 lira fiyatla işlem gören hissede 76, 012 adet işlem
-
16:25MRSHL
Yüzde -3.52 oranında düşüşle 50.75 lira fiyatla işlem gören hissede 74, 777 adet işlem
-
16:24XU100
Endeks 122, 985 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 46 altında . İşlem hacmi 10, 070.00 milyon TL de