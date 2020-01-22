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***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.01.2020 16:39
GÜNCEL HABERLER


Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET BORA TÜTÜNCÜOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 11.04.2019 İcrada Görevli YOK Bağlı Ortaklık Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0.12 Bağımsız Üye Değil
UFUK BAŞER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat Mühendisi 11.04.2019 İcrada Görevli YOK Bağlı Ortaklık Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
HALİL ÜRÜN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avukat 27.03.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi YOK Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Evet Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
ALPEREN ODABAŞI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 27.03.2019 İcrada Görevli Değil YOK YOK Evet Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı,Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
GÖKHAN DEMİRLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 18.11.2019 İcrada Görevli Değil YOK YOK Evet 0 - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814007


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