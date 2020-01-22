***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.01.2020 16:39
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET BORA TÜTÜNCÜOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 11.04.2019 İcrada Görevli YOK Bağlı Ortaklık Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0.12 Bağımsız Üye Değil
UFUK BAŞER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat Mühendisi 11.04.2019 İcrada Görevli YOK Bağlı Ortaklık Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
HALİL ÜRÜN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avukat 27.03.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi YOK Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Evet Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
ALPEREN ODABAŞI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 27.03.2019 İcrada Görevli Değil YOK YOK Evet Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı,Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
GÖKHAN DEMİRLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 18.11.2019 İcrada Görevli Değil YOK YOK Evet 0 - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814007
BIST
18:05122.747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -809,02
|Açılış
|: 124.216
|
|Önceki Kapanış
|: 123.556
|
124.537
En Düşük
122.369
18:055,9282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0064
|Açılış
|: 5,9210
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9290
|
5,9445
En Düşük
5,9159
18:056,5669
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0145
|Açılış
|: 6,5620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5906
En Düşük
6,5612
18:05296,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,72
|Açılış
|: 296,75
|
|Önceki Kapanış
|: 297,47
|
297,69
En Düşük
295,91
BIST En Aktif Hisseler
|PENGD
|2,80
|49.358.884
|% 19,66
|
|EGPRO
|14,87
|18.943.677
|% 18,02
|
|HUBVC
|37,14
|39.456.246
|% 17,01
|
|BURCE
|8,15
|2.692.875
|% 14,95
|
|ERSU
|3,24
|33.276.256
|% 14,89
|
|QNBFB
|75,95
|81.452.451
|% -15,00
|
|QNBFL
|203,20
|535.484
|% -14,98
|
|BERA
|4,22
|150.049.312
|% -10,40
|
|BALAT
|2,18
|180.306
|% -9,92
|
|DAGHL
|4,30
|1.469.951
|% -9,85
|
|THYAO
|14,72
|1.665.386.707
|% -1,08
|
|IPEKE
|10,04
|1.114.407.686
|% 13,96
|
|HALKB
|7,07
|1.032.023.331
|% 2,02
|
|KRDMD
|3,05
|787.429.325
|% -2,56
|
|PETKM
|4,05
|698.084.782
|% -0,98
|
|ALBRK
|1,75
|466.203.093
|% 0,57
|
|KRDMD
|3,05
|787.429.325
|% -2,56
|
|PETKM
|4,05
|698.084.782
|% -0,98
|
|ODAS
|1,97
|316.526.805
|% 1,55
|
|HALKB
|7,07
|1.032.023.331
|% 2,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7633
|7,8022
|% 0,59
|
|Frank
|6,0896
|6,1263
|% -0,21
|
|Riyal
|1,5753
|1,5832
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.557
|-2,35
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|1.963
|1.993
|6,00
|
|Tam
|1.954
|2.003
|7,37
|
|Yarım
|945
|969
|3,57
|
|Çeyrek
|474
|485
|1,78
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,88
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|63,38
|63,38
|-1,21
|
Seans Raporu
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1409, 03 kaybederek (% -0.94 ) 148, 270
-
17:59XU100
Endeks 122, 644 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 74 altında . İşlem hacmi 12, 700.00 milyon TL de
-
17:58TUCLK
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 571, 295 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 122, 679 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 71 altında . İşlem hacmi 12, 584.00 milyon TL de
-
17:52KUYAS
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 1.77 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 008, 776 adet işlem