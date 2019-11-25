***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 25.11.2019 tarih ve 30 sayılı kararıyla komitelerimiz aşağıdaki şekilde teşkil olmuşturKURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİBAŞKAN Alperen ODABAŞI Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiÜYE Gökhan DEMİRLİ Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiÜYE Ali İlhan AK Yatırımcı İlişkileri Bölüm YöneticisiRİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİBAŞKAN Gökhan DEMİRLİ Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiÜYE Alperen ODABAŞI Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiÜYE Ali İlhan AK Yatırımcı İlişkileri Bölüm YöneticisiDENETİMDEN SORUMLU KOMİTEBAŞKAN Gökhan DEMİRLİ Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiÜYE Alperen ODABAŞI Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiYatrımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız, saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800380BIST