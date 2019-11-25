***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
25.11.2019 19:38
***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 25.11.2019 tarih ve 30 sayılı kararıyla komitelerimiz aşağıdaki şekilde teşkil olmuştur
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
BAŞKAN Alperen ODABAŞI Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
ÜYE Gökhan DEMİRLİ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
ÜYE Ali İlhan AK Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
BAŞKAN Gökhan DEMİRLİ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
ÜYE Alperen ODABAŞI Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
ÜYE Ali İlhan AK Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE
BAŞKAN Gökhan DEMİRLİ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
ÜYE Alperen ODABAŞI Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Yatrımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız, saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800380
BIST
18:05105.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -1.205,94
|Açılış
|: 107.193
|
|Önceki Kapanış
|: 106.588
|
107.846
En Düşük
105.222
18:055,7387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0250
|Açılış
|: 5,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7539
En Düşük
5,7003
18:056,3204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0207
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3363
En Düşük
6,2911
18:05268,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,03
|Açılış
|: 268,60
|
|Önceki Kapanış
|: 268,63
|
269,86
En Düşük
267,39
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|14,48
|10.749.575
|% 19,97
|
|VAKFN
|2,67
|59.267.269
|% 19,73
|
|MTRYO
|2,34
|4.782.246
|% 14,71
|
|OZBAL
|1,72
|9.764.665
|% 14,67
|
|TSPOR
|1,84
|161.314.859
|% 14,29
|
|VKGYO
|2,17
|119.071.945
|% -7,26
|
|IHYAY
|0,90
|41.824.779
|% -7,22
|
|RYGYO
|2,35
|3.296.374
|% -6,37
|
|DYOBY
|4,20
|13.515.765
|% -5,83
|
|AKFGY
|2,87
|2.493.984
|% -5,59
|
|THYAO
|13,44
|2.220.216.269
|% -1,47
|
|GARAN
|9,93
|579.960.765
|% -1,88
|
|KRDMD
|2,40
|522.057.358
|% 1,27
|
|PETKM
|3,66
|432.375.690
|% -1,35
|
|ASELS
|18,72
|429.895.266
|% -2,80
|
|KRDMD
|2,40
|522.057.358
|% 1,27
|
|THYAO
|13,44
|2.220.216.269
|% -1,47
|
|EKGYO
|1,46
|206.569.968
|% 0,00
|
|PETKM
|3,66
|432.375.690
|% -1,35
|
|IEYHO
|0,41
|42.076.974
|% -2,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3815
|7,4185
|% 0,94
|
|Frank
|5,7328
|5,7674
|% 0,47
|
|Riyal
|1,5255
|1,5332
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.455
|1.455
|-7,15
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,01
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-1,00
|
|Tam
|1.779
|1.824
|0,16
|
|Yarım
|860
|882
|0,08
|
|Çeyrek
|431
|441
|0,04
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,92
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,66
|62,66
|0,29
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59IHYAY
Yüzde -6.19 oranında düşüşle 0.91 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 825, 038 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1426, 8 kaybederek (% -1.09 ) 129, 920
-
17:58XU100
Endeks 105, 539 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 98 altında . İşlem hacmi 9, 748.00 milyon TL de
-
17:58DYOBY
Yüzde -5.61 oranında düşüşle 4.21 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 958, 055 adet işlem
-
17:56IHYAY
Yüzde -7.22 oranında düşüşle 0.90 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 780, 811 adet işlem