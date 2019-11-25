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***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

25.11.2019 19:38
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***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 25.11.2019 tarih ve 30 sayılı kararıyla komitelerimiz aşağıdaki şekilde teşkil olmuştur
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
BAŞKAN Alperen ODABAŞI Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
ÜYE Gökhan DEMİRLİ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
ÜYE Ali İlhan AK Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
BAŞKAN Gökhan DEMİRLİ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
ÜYE Alperen ODABAŞI Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
ÜYE Ali İlhan AK Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE
BAŞKAN Gökhan DEMİRLİ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
ÜYE Alperen ODABAŞI Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yatrımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız, saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800380


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