***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
22.01.2020 15:22
***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Yönetim Kurulu bünyesinde yer alan Komiteler aşağıdaki şekilde yeniden oluşturulmuştur.
Kamuoyu ve Paydaşlarımızın bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
Başkan Alperen ODABAŞI Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye Gökhan DEMİRLİ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye Ayşe Sunay GÜRSU Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
Başkan Alperen ODABAŞI Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye Halil ÜRÜN Yönetim Kurulu Başkan Vekili
DENETİM KOMİTESİ
Başkan Gökhan DEMİRLİ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye Alperen ODABAŞI Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813982
BIST
16:16123.008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -548,60
|Açılış
|: 124.216
|
|Önceki Kapanış
|: 123.556
|
124.537
En Düşük
122.902
16:165,9253
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0093
|Açılış
|: 5,9240
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9290
|
5,9445
En Düşük
5,9212
16:166,5724
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0090
|Açılış
|: 6,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5906
En Düşük
6,5645
16:16296,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,10
|Açılış
|: 296,38
|
|Önceki Kapanış
|: 297,47
|
297,69
En Düşük
295,91
BIST En Aktif Hisseler
|PENGD
|2,76
|40.320.813
|% 17,95
|
|HUBVC
|37,00
|32.172.757
|% 16,57
|
|DOKTA
|60,95
|126.527
|% 15,00
|
|BURCE
|8,15
|2.656.673
|% 14,95
|
|ESCOM
|2,18
|26.562.934
|% 14,74
|
|QNBFB
|75,95
|78.780.530
|% -15,00
|
|QNBFL
|203,20
|504.394
|% -14,98
|
|DAGHL
|4,17
|856.957
|% -12,58
|
|BALAT
|2,18
|149.827
|% -9,92
|
|MZHLD
|15,60
|435.631
|% -9,30
|
|THYAO
|14,79
|1.158.645.498
|% -0,60
|
|HALKB
|7,07
|813.578.218
|% 2,02
|
|IPEKE
|9,76
|811.042.255
|% 10,78
|
|KRDMD
|3,05
|630.533.356
|% -2,56
|
|PETKM
|4,07
|570.694.738
|% -0,49
|
|ALBRK
|1,75
|375.276.467
|% 0,57
|
|KRDMD
|3,05
|630.533.356
|% -2,56
|
|PETKM
|4,07
|570.694.738
|% -0,49
|
|ODAS
|1,97
|259.522.808
|% 1,55
|
|HALKB
|7,07
|813.578.218
|% 2,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7549
|7,7938
|% 0,48
|
|Frank
|6,0797
|6,1163
|% -0,37
|
|Riyal
|1,5742
|1,5821
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.556
|-2,59
|
|Altın Gr.
|296
|296
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|1.962
|1.992
|5,00
|
|Tam
|1.953
|2.002
|5,97
|
|Yarım
|944
|968
|2,89
|
|Çeyrek
|473
|484
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,86
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,15
|64,15
|-0,44
|
Seans Raporu
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-
16:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -866, 32 kaybederek (% -0.58 ) 148, 812
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16:29XU100
Endeks 123, 000 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 45 altında . İşlem hacmi 10, 263.00 milyon TL de
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16:28MRSHL
Yüzde -3.61 oranında düşüşle 50.70 lira fiyatla işlem gören hissede 76, 012 adet işlem
-
16:25MRSHL
Yüzde -3.52 oranında düşüşle 50.75 lira fiyatla işlem gören hissede 74, 777 adet işlem
-
16:24XU100
Endeks 122, 985 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 46 altında . İşlem hacmi 10, 070.00 milyon TL de