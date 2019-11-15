***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi Derecelendirme kuruluşu JCR LDR Turizm A.Ş.'nin kurumsal kredi ve ihraç notlarını gözden geçirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notunu ‘BBB (Trk)', not görünümünü ise ‘Stabil' olarak teyit etmiştir.Kuruluştan konuya ilişkin yapılan basın açıklaması aşağıda bulunmaktadır: JCR-Eurasia Rating, "LDR Turizm A.Ş.''yi yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek, BBB (Trk) olan Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ve A-3 (Trk) olan Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu teyit etti. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı veYerel Para Notları ‘BBB-' olarak teyit edilmiş bulunmaktadır.Diğer notlar, detayları ile birlikte aşağıda gösterilmiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para NotuBBB- / (Negatif Görünüm)Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para NotuBBB- / (Negatif Görünüm)Uzun Vadeli Ulusal NotuBBB (Trk) / (Stabil Görünüm)Uzun Vadeli Ulusal İhraç NotuBBB (Trk)Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para NotuA-3 / (Negatif Görünüm)Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para NotuA-3 / (Negatif Görünüm)Kısa Vadeli Ulusal NotuA-3 (Trk) / (Stabil Görünüm)Kısa Vadeli Ulusal İhraç NotuA-3 (Trk)Desteklenme NotuOrtaklardan Bağımsızlık NotuBChttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799220BIST