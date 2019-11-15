***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
15.11.2019 17:59
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi Derecelendirme kuruluşu JCR LDR Turizm A.Ş.'nin kurumsal kredi ve ihraç notlarını gözden geçirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notunu ‘BBB (Trk)', not görünümünü ise ‘Stabil' olarak teyit etmiştir.
Kuruluştan konuya ilişkin yapılan basın açıklaması aşağıda bulunmaktadır: JCR-Eurasia Rating, "LDR Turizm A.Ş.''yi yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek, BBB (Trk) olan Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ve A-3 (Trk) olan Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu teyit etti. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve
Yerel Para Notları ‘BBB-' olarak teyit edilmiş bulunmaktadır.
Diğer notlar, detayları ile birlikte aşağıda gösterilmiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu
BBB- / (Negatif Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
BBB- / (Negatif Görünüm)
Uzun Vadeli Ulusal Notu
BBB (Trk) / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Ulusal İhraç Notu
BBB (Trk)
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu
A-3 / (Negatif Görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
A-3 / (Negatif Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Notu
A-3 (Trk) / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal İhraç Notu
A-3 (Trk)
Desteklenme Notu
3
Ortaklardan Bağımsızlık Notu
BC
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799220
BIST