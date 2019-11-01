***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarLDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 31.10.2019 tarihinde, Saat 11:00' da Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. N7 K.14 D.55-56 Giz 2000 Plaza Sarıyer - İstanbul adresinde 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları hakkında yayınlanan yönetmeliğe istinaden Bakanlık temsilcisi katılımı olmaksızın yapılmıştır.TTK'nun 416. maddesine uygun olarak bütün payların temsilcilerinin hazır bulunması sebebiyle, toplantıya çağırma ile ilgili merasime riayet edilmeksizin yapılmıştır. TTK'nun 416. maddesine istinaden yapılan toplantıya hiçbir itiraz olmamıştır.Hazır bulunanlar listes